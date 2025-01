Mostre in Emilia Romagna 2025: ecco le più belle

Prepariamoci a un anno ricco di colori. Saranno tante – e di speciale richiamo – le mostre che verranno inaugurate nel corso del 2025. Eccone un veloce panorama, con le date da segnare già in agenda per non perdersi gli eventi più belli e attesi. Si tratta di un viaggio per tutti i gusti e anche una bella occasione per una gita fuori porta, per assaggiare una cucina diversa, per vedere le città e i borghi dell'Emilia Romagna, una regione che nasconde tanti tesori. Perché la cultura, in questa terra, ha tante sfaccettature e sono tutte da assaporare.