Sagre in Emilia Romagna questo weekend: dove andare oggi e domani

Appennino è in fermento, con una serie di sagre dedicate ai tesori locali più preziosi della gastronomia e non solo: dal tartufo all'olio, dai salumi alle piadine fino alla immancabile castagna. Ma per chi ama gli show equestri c'è un appuntamento da non perdere anche in provincia di Ferrara. Queste feste, infatti, non celebrano solo la cucina e le tradizioni emiliano romagnole, ma offrono anche l'occasione per trascorrere un fine settimana con amici e familiari. Sono anche un'ottima 'scusa' per una gita fuori porta, immergendosi nel meraviglioso foliage di questi giorni, illuminato dal dorato sole autonnale. Ecco dunque le principali sagre che si svolgono tra oggi e domani