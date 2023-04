Grandine in Romagna e neve in Appennino, scatta l’allerta meteo per vento forte: ecco dove

Bologna, 2 aprile 2023 – Questo inverno non ne vuole proprio sapere di farsi da parte. Temperature in ribasso e allerta meteo per vento forte e mare agitato in Emilia Romagna.

In particolare Arpae e Protezione civile regionale hanno emesso l’allerta arancione per vento, sulla costa e sulla montagna romagnola. Intanto oggi grandinate improvvise hanno colto di sorpresa diverse zone della Romagna: Massa Lombarda, Lugo (Ravenna) e parte dell’Imolese. Un rovescio nevoso intenso ha interessato nel comprensorio del Monte Cimone, fin sotto i 1200 metri di quota.

Grandine nel Bolognese fino a Castel San Pietro e Sesto Imolese

Un forte temporale ha colpito il Bolognese oggi 2 aprile 2023 ma è stata la grandine che si è abbattuta nella zona di Medicina e Castel San Pietro fino a Sesto Imolese a preoccupare per i danni alle colture. Una valutazione dei danni verrà fatta a partire da domani ma le associazioni di categoria stanno comunque raccogliendo le segnalazioni dagli imprenditori agricoli soci e una panoramica completa verrà fatta nei prossimi giorni.

Vento forte e mare in burrasca: dove e quando

Si prevedono per domani, lunedì 3 aprile, venti nord-orientali di burrasca moderata (62-74 Km/h) o forte (75-88 km/h) con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore, su tutto il crinale appenninico e sull'intero settore centro-orientale della regione. Inoltre si prevede mare agitato al largo e condizioni del mare sotto costa che possono generare localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale.

Allerta meteo arancione

Allerta arancione per vento sulle province di Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini dalla mezzanotte del lunedì 3 aprile fino alla mezzanotte di martedì 4 aprile. Per la giornata di lunedì 3 aprile sono previsti venti nord-orientali di burrasca moderata (62-74 Km/h) o forte ( 75-88 km/h) con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore, su tutto il crinale appenninico e sull’intero settore centro-orientale della regione. Inoltre si prevede mare agitato al largo e condizioni del mare sotto costa che possono generare localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale.

Allerta meteo gialla

L’allerta gialla, quindi un po’ minore, è stata emessa per vento sulle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena, Rimini e per stato del mare e mareggiate sulle province di Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini. Per la giornata di lunedì 3 aprile sono previsti venti nord-orientali di burrasca moderata (62-74 Km/h) o forte ( 75-88 km/h) con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore, su tutto il crinale appenninico e sull’intero settore centro-orientale della regione. Inoltre si prevede mare agitato al largo e condizioni del mare sotto costa che possono generare localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale.

Previsioni per lunedì 3 aprile in Emilia Romagna

Al mattino nuvolosità irregolare, più compatta sui rilievi e sul settore centro-orientale, dove risulterà ancora associata a deboli precipitazioni, comunque in esaurimento. Dal pomeriggio tendenza ad ampie schiarite.

Temperature stazionarie o in lieve diminuzione: valori minimi compresi tra 8 e 10 gradi; valori massimi tra 12/13 gradi lungo la costa e 14/16 gradi nell'entroterra. Venti da nord-est, deboli sulla pianura centro-occidentale, da moderati a forti, con rinforzi e raffiche anche consistenti, sul settore orientale, sulla fascia costiera, sul mare e sul crinale appenninico. Mare molto mosso, agitato al largo.

Previsioni per martedì 4 aprile in Emilia Romagna

Il tempo migliora martedì. Cielo sereno o poco nuvoloso con aumento della nuvolosità in serata.

Temperature in ulteriore diminuzione, con valori minimi compresi tra 3 e 6 gradi, valori massimi tra 9 gradi a est e 13 gradi sulle province occidentali.

Venti da nord-est, deboli sul settore centro-occidentale; moderati con rinforzi sul settore orientale, sulla fascia costiera e sul mare. Mare mosso, molto mosso o agitato al largo.

Previsioni meteo regionali