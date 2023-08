Alluvione, ancora scintille tra Meloni e Bonaccini: “Nervoso per le scelte sul commissario”

Bologna, 14 agosto 2023 – Non si placa lo scontro tra la premier Giorgia Meloni e il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini sul tema dei fondi stanziati per l’alluvione. Nei giorni scorsi Bonaccini aveva inviato una lettera alla presidente del consiglio dove si lamentava del mancato arrivo dei soldi per il maltempo di maggio e le richiedeva un incontro urgente. Meloni dal canto suo aveva replicato sempre con una missiva, smentendo di fatto le parole del governatore e asserendo che in realtà i fondi erano stati stanziati.

Ancora Meloni oggi torna all’attacco: "Mi pare che Bonaccini sia molto nervoso e non credo per il tema ricostruzione, ma per le scelte che abbiamo fatto sul commissario. Non ho capito se Bonaccini, quando vuole incontrare me, non riconosce la figura del commissario Figliuolo. Se qualcuno vuol fare politica sulla ricostruzione può farlo, ma deve sapere che lo sta facendo sulla pelle dei cittadini".

Sono le parole dure che la premier ha utilizzato in un’intervista rilasciata a Repubblica, Corriere e Stampa, in merito alle critiche sollevate dal governatore dell'Emilia Romagna sulla ricostruzione post alluvione. Quanto al Pnrr, "non abbiamo tagliato niente, le opere saranno portate avanti". "Vogliamo fare quello che serve per modernizzare questa nazione e stiamo spostando alcuni fondi su altre voci del bilancio dello Stato", ha concluso Meloni.