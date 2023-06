Commissario post alluvione Emilia Romagna, oggi il governo sceglie: Figliuolo il favorito

Bologna, 22 giugno 2023 – “Penso che il governo farà le sue scelte, io sono un servitore dello Stato. In questo momento ho un incarico che mi piace molto, in caso vedremo. Sono abituato a obbedire, perché chi sa obbedire, sa comandare". Parole del generale Francesco Paolo Figliuolo, l’uomo della campagna vaccinale anti Covid, alla vigilia del consiglio dei ministri di oggi, dal quale insieme al disegno di legge con le nuove norme sulla ricostruzione, annunciato dal ministro Musumeci, potrebbe anche uscire il nome del commissario straordinario per l’alluvione in Emilia-Romagna.

Più o meno dello stesso tenore, ma a microfoni spenti, la risposta che al governo avrebbe dato Fabrizio Curcio, capo della Protezione civile, un altro dei nomi che piacciono dalle parti di Palazzo Chigi. Un sì con riserva, insomma, più che altro condizionato da possibili profili di incompatibilità con l’incarico che ricopre. Sullo sfondo restano Nicola Dell’Acqua, commissario per l’emergenza idrica, e Guido Bertolaso. Certo è che l’esecutivo ormai è più propenso a indicare un tecnico piuttosto che un politico, specie dopo le turbolenze dei giorni scorsi, lasciando dunque a Bonaccini il ruolo di convitato di pietra. Davanti alla commissione ambiente della Camera il governatore ha chiesto di "individuare immediatamente norme, governance e risorse", ricordando come nel 2012, dopo il terremoto, le risposte "arrivarono a una settimana" dalle scosse.