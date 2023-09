Italia loves Romagna, dal concerto di Campovolo 3,2 milioni di euro per 6 progetti: quali sono

Bologna, 11 settembre 2023 – Sono pari a 3,2 milioni di euro i fondi raccolti grazie al concerto ‘Italia Loves Romagna’, che si è tenuto all’Arena di Campovolo lo scorso 24 giugno per sostenere la ricostruzione di luoghi simbolo dell’arte e della cultura nei territori colpiti dall’alluvione in Emilia Romagna.

Questi fondi saranno destinati a 6 progetti in tutto, o meglio a sei località. La somma totale è stata così ripartita: 800mila euro a Cesena per la Biblioteca Malatestiana; 800mila euro a Faenza (Ra) per la Scuola di Musica “Giuseppe Sarti”; 800mila euro a Forlì per l’Archivio Comunale; 200mila euro a Dovadola (Fc) per la Rocca dei Conti Guidi; 200mila euro a Tredozio (Fc) per la Biblioteca Comunale; 200mila euro a Solarolo (Ra) per l’Oratorio dell’Annunziata.

"Abbiamo raccolto 3,2 milioni di euro”, grazie a una iniziativa cui tanti artisti della musica italiana, “hanno partecipato a titolo completamente gratuito”, ha detto il sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi, alla cerimonia di consegna del ricavato del concerto.

Il maxi concerto è stata una iniziativa "non merito mio, ma del sottosegretario Mazzi. A lui dobbiamo dire grazie e alla Rai", ha comunicato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, durante la cerimonia di consegna. "Noi siamo molto impegnati per l'Emilia Romagna – sottolinea – ieri abbiamo annunciato risultati straordinari per il Panthenon. Di queste risorse un euro viene devoluto alla Romagna, come quelle della bigliettazione dei musei, 150mila euro al giorno, una operazione che ha avuto una proroga per 3 mesi. Quando tutta l'operazione sarà conclusa, avremo altre migliaia di euro. Poi, noi avremo un avanzo sulla linea dell'architettura rurale del Pnrr. Stiamo studiando come devolvere questa cifra alla Romagna per aiutare la ricostruzione di casali, manufatti rustici. Un ulteriore impegno che noi prendiamo scorse".

Sangiuliano spiega che nelle scorse settimane ha già incontrato il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario per la ricostruzione, "stabilendo un modo per spendere con efficacia e rapidità queste risorse". L'Emilia Romagna "ha dato tanto in termini storici a nostra nazione - conclude il ministro - e ci sembra doveroso dare in cambio".