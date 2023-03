Isola dei famosi 2023, chi sono i probabili concorrenti: due dall’Emilia Romagna

Per approfondire:

Bologna, 7 marzo 2023 – Ancora poche certezze, ma tanta voglia di conoscere i concorrenti dell’Isola dei Famosi di quest’anno. E dato che è stato spoilerato il cast 2023, leggiamo chi saranno i probabili concorrenti che si sfideranno in Honduras e chi troveremo in studio al fianco di Ilary Blasi, di ritorno in prima serata tv dopo la separazione da Francesco Totti.

Isola dei Famosi 2023: cast

Stando ai rumors riportati da diversi magazine, i probabili concorrenti di quest’anno sarebbero:

Alessandro Cecchi Paone con il fidanzato Simone Antolini

Cristina Scuccia, anche nota come ex Suor Cristina di The Voice

Pamela Camassa, compagna di Filippo Bisciglia

Marco Mazzoli, conduttore radiofonico de 'Lo zoo di 105'

Paolo Noise, dj e conduttore radiofonico sempre de 'Lo zoo di 105'

Gianmarco Onestini, show man e fratello di Luca Onestini

Helena Prestes, modella e compagna di viaggio di Nikita Pelizon in Pechino Express 2022

Fiore Argento, sorella maggiore dell'attrice Asia Argento e figlia del regista horror Dario Argento

Elga e Serena Enardu, sorelle ex Uomini e Donne

Christopher Leoni, attore e modello brasiliano

Claudia Motta, rappresentante dell'Italia a Miss Mondo ed ex valletta del Tiki Taka di Piero Chiambretti

Gian Maria Sainato, modello e influencer campano

Marco Predolin, conduttore televisivo e radiofonico

In particolare, Gianmarco Onestini e Marco Predolin sono i due concorrenti che, almeno al momento, formeranno la quota Emilia Romagna in Honduras.

Gianmarco è il fratello di Luca Onestini, modello e personaggio televisivo noto anche in Spagna. È di Bologna, nato nel 1996, e la sua fama è in parte dovuta alla partecipazione di Luca al reality Uomini e Donne, Gf Vip. Nel 2019, poi, ha partecipato anche lui al Grande Fratello. Dopo alcuni lavori in Spagna, ha partecipato nel 2022 al programma La Pupa e il Secchione.

Marco Predolin, invece, è un conduttore radio e tv nato in provincia di Parma nel 1951. Tra le trasmissioni condotte: M’ama non m’ama, Il gioco delle coppie, Passiamo la notte insieme, Una rotonda sul mare. Ha anche recitato in alcuni film al fianco di Alberto Sordi. Nel 2004 partecipa al reality La Talpa e nel 2017 al GF Vip 2.

Gli opinionisti e l’inviato

Quest’anno, opinionisti in studio saranno Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. Per quanto riguarda l’inviato, invece, stando sempre alle indiscrezioni, sembra confermato nuovamente Alvin.

Quando inizia

Il reality ripartirà il prossimo 17 aprile su Canale 5.

Chi ha vinto l’Isola dei Famosi 2022

La scorsa edizione a vincere l’Isola dei Famosi 2022 è stato Nicolas Vaporidis. Grazie alla sua tenace e allo spirito di adattamento è riuscito ad affrontare tutte le sfide lungo le spiagge dell’Honduras e vincere il programma.