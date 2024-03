Sciopero 8 marzo 2024: treni, sanità, scuola. Chi si ferma e in quali orari in Emilia Romagna

Bologna, 7 marzo 2024 – L’8 marzo sarà un venerdì “caldo” per via dello sciopero generale proclamato da diversi sindacati in occasione della Giornata internazionale della donna. Non mancheranno i disagi nel settore pubblico e privato.

Sciopero 8 marzo 2024: chi si ferma in Emilia Romagna

Trasporto pubblico locale

Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, lo sciopero è stato ridimensionato per l'intervento del Garante dei trasporti che ha segnalato ai sindacati Usb, Cub, Adl Cobas, Usi 1912 e Usi Cit “delle irregolarità, riguardanti, in particolare il settore del trasporto passeggeri (aereo, ferroviario, marittimo e pubblico locale), in applicazione della delibera 22/279 del 12 dicembre 2022, che vieta la concentrazione negli scioperi generali”. Resta confermato, quindi, solo lo sciopero proclamato dal sindacato Slai Cobas per il Sindacato di Classe e non quelli delle altre sigle. Non si escludono, però, idisagi per chi viaggia.

Treni

Nella giornata di venerdì, in ogni caso, saranno garantite le corse nazionali elencate nelle tabelle dei treni pubblicate nell’apposita sezione del sito di Trenitalia e qui sotto:

Anche per i treni regionali dalle 6 alle 9 di mattina e dalle 18 alle 21: qui sotto l’elenco completo:

Informazioni su collegamenti e servizi sono disponibili attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità di trenitalia.com, il sito trenitaliatper.it, il numero verde gratuito 800892021, oltre che nelle biglietterie e i presidi di assistenza clienti nelle stazioni.

Autobus e mezzi urbani

Lo stop riguarderà anche gli autobus e i mezzi pubblici urbani. In particolare, Tper sul sito fa sapere che per il personale viaggiante in servizio a Bologna e Ferrara (bus e corriere) lo sciopero si svolgerà dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio. “Negli orari di sciopero, i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano non saranno garantiti”, aggiunge l’azienda dei trasporti.

Per quanto riguarda la provincia di Modena, invece, Seta fa sapere l’adesione allo sciopero da parte dei lavoratori “potrebbe compromettere la regolarità del servizio di trasporto pubblico”. A Modena, Carpi, Sassuolo il servizio urbano è garantito dalle ore 6,30 alle 8,30 e dalle ore 12 alle 16. Ma sono possibili astensioni nelle altre fasce orarie. Il servizio extraurbano è garantito dalle ore 6 alle 8.30 e dalle ore 12.30 alle 16. Possibili astensioni nelle altre fasce orarie. Possibili disagi anche per chi viaggia sulle linee Fer.

Anche Tep, azienda dei trasporti pubblici di Parma, mette in guardia circa possibili rallentamenti del servizio. “Saranno comunque garantite le fasce protette” dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 12.10 alle 14.40 per il trasporto urbano e una fascia più ampia di 15 minuti per il trasporto extraurbano, assicura l’azienda. Possibili disagi anche in altre aree della regione.

Il mondo della scuola e della conoscenza

Dagli asili nido alle scuole materne, la mobilitazione che coinvolgerà anche il personale di medie, superiori e università. In particolare, la Flc Cgil ha indetto una giornata intera di di astensione dal lavoro per il personale della scuola statale e non, università, ricerca, Afam e formazione professionale. La segretaria regionale, Monica Ottaviani, spiega che lo sciopero proclamato per l’8 marzo “ha una valenza ulteriore ed è legato con un filo rosso al 25 novembre, giornata emblematica legata ai femminicidi e in particolare alla triste vicenda di Giulia Cecchettin”.

Strutture sanitarie

A incrociare le braccia saranno i lavoratori che aderiscono alle sigle sindacali Usb, Usi, Adl Cobas, Cub, Cobas Sanità-Università e Ricerca e con l'adesione di Usb Pubblico impiego, Clab, Cub Sanità e Cub Pubblico Impiego. A causa dello sciopero "per l'intera giornata, per ogni turno di lavoro, dall'inizio alla fine, l'erogazione delle prestazioni" nelle strutture sanitarie "potrà subire ritardi o disservizi – fanno sapere - . Sono comunque garantiti i servizi minimi essenziali, tra i quali il Pronto Soccorso e le urgenze, l'assistenza diretta ai degenti. Sarà, inoltre, data priorità alle emergenze e alla cura dei malati più gravi e non dimissibili".

I vigili del fuoco e le Poste e il settore pubblico

Tra i servizi essenziali, anche i vigili del fuoco parteciperanno alla mobilitazione: lo sciopero si svolgerà dalle 9 alle 13 per il personale turnista e per l'intera giornata per il personale giornaliero o amministrativo. Adesioni anche da parte del personale delle Poste, anche se “non si prevedono particolari impatti sui servizi”, assicura la società. Possibili disagi anche negli uffici pubblici, nei musei, nelle biblioteche.

Le associazioni femministe

Cortei e mobilitazioni sono previsti anche da parte delle associazioni femministe. A Bologna l’8 marzo ‘Non una di meno’ aprirà la giornata alle 9.30 in piazza Maggiore, con laboratori, microfoni aperti per le testimonianze e diverse altre iniziative. Nel pomeriggio alle 17, invece, tutte le donne, le studentesse e le attiviste delle sigle antagoniste, come Cua, Osa, Làbas e Cambiare Rotta, si riuniranno in piazza XX Settembre, da dove partirà un corteo non solo trasfemminista ma anche indetto per protestare anche su altri temi, come l’emergenza casa.