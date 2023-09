Autovelox, sindaco di Fano supermultato: “Ne ho prese sei in meno di un anno”

Fano, 3 settembre 2023 – L’autovelox di Cuccurano ha un cliente affezionato. E’ il sindaco Massimo Seri: "Ho preso sei multe in pochi mesi per eccesso di velocità, seppur di pochi chilometri oltre il limite".

Quanti punti della patente le hanno tolto?

"Bella domanda: non lo so. Ne avevo una trentina, penso di essere intorno ai 15 o 20 ma non saprei dire con precisione".

Ha fatto ricorso?

"No, mai. Nelle immagini sono io e sono sempre in moto"

Ha protestato col comando della municipale?

"No, ma una persona che è stata multata mi ha detto che farà una petizione contro l’autovelox. Pensava di farmi un dispetto. Le ho risposto che sono pronto a firmarla anch’io".

Ma cosa pensa quando passa davanti alla macchinetta che ha voluto lei?

"Non mi ricordo che sia lì. Quando parto da casa con la moto, ripasso mentalmente tutto quello che dovrò fare in giornata, gli incontri, i problemi, gli appuntamenti. L’ultima cosa che guardo o a cui penso è l’autovelox"

Quindi accelera senza pensieri?

"No, do gas alla manopola ma con questi scooter, il mio è un Kymco 400, arrivi sopra i 50 km/h senza nemmeno che te ne accorgi".

Ci pensa quando le viene notificata la multa a casa o anche al passaggio davanti alla telecamera?

"Spesso un metro dopo esser transitato. Guardo il tachimetro e mi accorgo che sono sui 60 km/h o comunque sopra il limite".

Quanto le sono costate?

"Credo di aver oltrepassato i 1000/1500 euro".

Solo per i’autovelox?

"No, metto nel conto anche altro".

E’ passato col rosso?

"No, quello no. Mi hanno multato sempre con lo scooter per averlo parcheggiato fuori dagli stalli definiti".

L’aveva lasciato così a caso?

"Era accostato agli altri, ma non disturbava né impediva il passaggio".

L’ha pagata quella multa?

"Sì, certo, entro i cinque giorni così ho usufruito dello sconto del 30 per cento. Adesso non ricordo quanto ho versato, ma non credo più di 25 euro".

E’ tutto oppure l’elenco continua?

"Ci sarebbe un’altra multa"

Ci sarebbe o c’è?

"C’è, nel senso che mi hanno multato questa volta per essere entrato in auto nella Ztl".

Come è andata?

"Non mi sono accorto, mi ha fermato l’agente, mi ha riconosciuto e gli ho detto che non avevo il permesso".

Il vigile era imbarazzato sul da farsi?

"Diciamo sorpreso ma l’ho invitato a fare il verbale".

Non ha il permesso come sindaco per entrare in Ztl?

"No, potevo farlo, ma ci ho rinunciato. Non sono un residente, sono solo il sindaco"

Gli altri assessori ce l’hanno?

"Non lo so, ma credo di no"

Altre multe tra i familiari?

"Forse una per divieto di sosta"