A cena e in albergo senza pagare il conto: foglio di via per la coppia specializzata in truffe

Fermo, 8 novembre 2023 – Erano soliti agire in tutta Italia per perpetrare truffe e azioni delittuose contro il patrimonio di vario tipo. Lui e lei, marito e moglie, di origini campane, agivano spesso in coppia ma in diversi casi, anche singolarmente. Per questo motivo, una volta sorpresi nel Fermano, il questore Luigi Di Clemente ha emesso nei loro confronti due fogli di via obbligatori di quattro anni per lui e di un anno per lei.

A cena e in albergo senza pagare: foglio di via per la coppia specializzata in truffe

Dalle indagini della polizia è emerso che frequenti sono stati gli episodi nei quali i due, carpendo la fiducia di albergatori e ristoratori di varie zone d’Italia, dissimulando il proprio stato di insolvenza e spacciandosi per commercianti, consumavano pasti oppure fruivano di alloggio, salvo poi allontanarsi senza saldare il conto. In molti casi le truffe avevano riguardato anche il pagamento di pedaggi autostradali con accumuli di debito per svariate migliaia di euro.

La coppia però era anche solita perpetrare truffe ad anziani con l’ormai consolidato metodo del parente con problematiche di varia natura con le forze dell’ordine, onde carpire la fiducia della vittima di turno per farsi consegnare denaro e preziosi, al fine di risolvere i fantomatici guai di carattere giudiziario.

Nei giorni scorsi la coppia è stata sorpresa a bordo di un’auto di piccola cilindrata, con atteggiamento particolarmente sospetto, all’interno del parcheggio di un centro commerciale di Porto Sant’Elpidio, probabilmente alla ricerca di vittime da truffare. Ciò che ha attirato l’attenzione degli agenti, però, è stata la circostanza che, alla vista della pattuglia della polizia, i due hanno cercato rapidamente di allontanarsi a bordo della vettura per poi essere bloccati dopo un breve inseguimento. Il provvedimento irrogato è destinato a coloro che per tenore di vita si debbano considerare, sulla base di elementi di fatto, vivere abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose e anche quando, con il loro atteggiamento, siano considerati pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica e si trovino fuori dai luoghi di residenza. Con questo provvedimento i coniugi non potranno più fare ritorno nel territorio del comune di Fermo, rispettivamente l’uomo per quattro anni e la donna per un anno.