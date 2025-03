Fermo, ascensore per il Girfalco: c’è il cantiere in via Mazzini

Fermo, 13 marzo 2025 – Sarà più vicino e accessibile il piazzale del Girfalco, un luogo magico amato da tutti i fermani. Mentre proseguono i lavori, iniziati a novembre, per la sistemazione del parco, da ieri il cantiere ha preso il via anche in via Mazzini. Per eseguire l’intero lavoro Fermo si era aggiudicata un bando regionale ed il relativo finanziamento di un milione e 333 mila euro, bando cui sono risultati vincitori pochi Comuni delle Marche. Il costo dell’intervento è di un milione e 675 mila euro: le risorse regionali ne copriranno appunto il 80 per cento. Mentre ditta e operai della ditta Mannocchi Luigino srl di Montalto delle Marche, che si è aggiudicata i lavori, diretti dall’ingegner Giorgio Del Brutto e responsabile del procedimento l’ingegner Francesco Orsini, entrambi del Comune di Fermo, stanno continuando l’opera avviata 4 mesi fa al Girfalco nei pressi del Duomo, da questa mattina accantieramento con uomini e mezzi della stessa ditta nel punto di via Mazzini dove sono state avviate le operazioni con cui realizzare la galleria d’ingresso per l’impianto meccanizzato interrato che collegherà fino alla zona del Duomo. Il progetto prevede la realizzazione di risalita verticale meccanizzata, costituita da due ascensori interrati, a collegamento tra via Mazzini ed il soprastante Piazzale del Girfalco, con il superamento del dislivello. L’area direttamente coinvolta dalla realizzazione dell’impianto si trova nelle immediate vicinanze di Piazza del Popolo: l’accesso al piano ‘zero’ dell’ascensore sarà ubicato lungo Via Mazzini, a pochi metri dalla piazza, mentre quello che sarà realizzato sul Piazzale del Girfalco sarà posto poco distante dal Duomo. Per il primo cittadino si tratta di un’opera che avrà un enorme impatto sulla città, l’obiettivo è ridurre al massimo anche la sosta sul piazzale del Duomo, riqualificando tutto il parco: “Questa nuova accessibilità al Girfalco è importante perché si coniuga con la cura per l’accoglienza turistica attraverso progetti validi che risultano poi meritevoli di finanziamenti”. “Questa risalita meccanizzata fino al Girfalco andrà a potenziare il sistema di accessibilità e percorsi della mobilità sostenibile già messo in atto nel centro storico di Fermo”.