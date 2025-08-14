Dall’alcol alle spiagge libere. Scatta il giro di vite per Ferragosto

Ordinanza del sindaco: restrizione su vendita e consumo di bevande, divieto d’accesso e stazionamento in spiagge libere a ferragosto.

Restrizione sulla vendita e sul consumo di bevande e accesso vietato in spiaggia. Il sindaco Valerio Vesprini ha deciso, di concerto con gli organi preposti, di adottare misure al fine di contribuire ad impedire pericoli per l’incolumità e la quiete pubblica. Ha pertanto emesso un’ordinanza contingibile e urgente con il divieto, tra le ore 22 del 14 agosto e le 6 del 15 agosto: di vendita al dettaglio per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche in qualsiasi contenitore; di vendita per asporto di bevande di qualsiasi gradazione in contenitori di vetro, lattine e in metallo, o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l’incolumità fisica e l’ordine pubblico; di consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, comunque denominate e definibili, delimitate o meno; di detenere qualsiasi genere di contenitore di vetro, lattina o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l’incolumità fisica e l’ordine pubblico.

Resta consentita la consumazione delle bevande, anche alcoliche, all’interno dei pubblici esercizi e nelle aree esterne contigue munite di occupazione di suolo pubblico. Si è ritenuto necessario, inoltre, di vietare l’accesso e lo stazionamento in tutte le spiagge libere dalle ore 24 del 14 agosto alle ore 6 del 15 agosto.