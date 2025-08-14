Dall’alcol alle spiagge libere. Scatta il giro di vite per Ferragosto

Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
14 ago 2025
SILVIO SEBASTIANI
L’ordinanza del sindaco per contribuire ad impedire pericoli e far sì che nella notte clou dell’estate fili tutto liscio.

Restrizione sulla vendita e sul consumo di bevande e accesso vietato in spiaggia. Il sindaco Valerio Vesprini ha deciso, di concerto con gli organi preposti, di adottare misure al fine di contribuire ad impedire pericoli per l’incolumità e la quiete pubblica. Ha pertanto emesso un’ordinanza contingibile e urgente con il divieto, tra le ore 22 del 14 agosto e le 6 del 15 agosto: di vendita al dettaglio per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche in qualsiasi contenitore; di vendita per asporto di bevande di qualsiasi gradazione in contenitori di vetro, lattine e in metallo, o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l’incolumità fisica e l’ordine pubblico; di consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, comunque denominate e definibili, delimitate o meno; di detenere qualsiasi genere di contenitore di vetro, lattina o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l’incolumità fisica e l’ordine pubblico.

Resta consentita la consumazione delle bevande, anche alcoliche, all’interno dei pubblici esercizi e nelle aree esterne contigue munite di occupazione di suolo pubblico. Si è ritenuto necessario, inoltre, di vietare l’accesso e lo stazionamento in tutte le spiagge libere dalle ore 24 del 14 agosto alle ore 6 del 15 agosto.

