Delitto di Aosta, il fermano Teima condannato per maltrattamenti contro la ex fidanzata

Fermo 4 maggio 2024 - Sei mesi di carcere e dieci anni di divieto di ingresso in Francia, per violenza domestica e minacce. È la sentenza inflitta questa notte dal tribunale di Grenoble a Sohaib Teima, il 21enne fermano di origini egiziane sospettato dell'omicidio della compagna Auriane Laisne, 22enne di Lione, trovata morta il 5 aprile scorso nella chiesetta diroccata di Equilivaz, a La Salle. La giovane francese nel dicembre scorso aveva denunciato Sohaib per presunte percosse.

La lunga udienza è terminata poco prima della mezzanotte ed è stata ricca di tensione e di colpi scena.

Auriane Laisne, la vittima dell'omicidio che aveva denunciato l'ex fidanzato per minacce

La difesa ha negato ogni violenza e si è soffermata sul profilo della vittima che lavorava in un night austriaco come ballerina.

Il difensore ha mostrato fotografie in biancheria intima e citato un episodio in cui la ragazza era stata fermata in aeroporto a Roma dopo essere stata sorpresa con 35 grammi di cocaina.

I toni si sono alzati ulteriormente quando il giudice non ha accolto la documentazione che, secondo la difesa, avrebbe scagionato definitivamente l’imputato.

Si tratta di messaggi ed email che la vittima avrebbe scritto al suo ex fidanzato, scusandosi di averlo denunciato e di essere stata costretta a farlo. E’ proprio sulla base di questi atti che la difesa sta preparando la richiesta di appello che sarà già presentata lunedì.

Presenti in aula anche i familiari della vittima, la madre, il padre e il fratello minore, che si sono costituiti parte civile attraverso il loro legale.

Contro la strategia difensiva il pubblico ministero ha presentato tre certificati medici e due denunce per dimostrare i maltrattamenti subiti dalla ragazza e ha parlato di "comportamenti aggressivi e invadenti" di Teima.

Ancora più categorico l'avvocato della famiglia della vittima che ha dichiarato in aula: "Lei era la sua cosa, il suo oggetto". Il padre, ascoltato come testimone, ha sottolineato il coraggio della figlia: “Ha sopportato le violenze e ha creduto di poter migliorare il suo compagno”.

Compagno mai nominato ma definito ripetutamente “il carnefice”. Infine le dure parole anche contro la madre, una zia e un cugino di Teima, che ha accusato di complicità.

Dopo il processo, il giovane è stato ricondotto in carcere in attesa di capire se dovrà scontare la pena in Francia e quando potrà essere estradato in Italia, come richiesto dalla Procura di Aosta, in quanto gravemente indiziato dell’omicidio della compagna.