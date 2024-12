Messi in fuga dai padroni di casa: tentano furto in villa all’ora di cena

Fermo, 23 dicembre 2024 – “Vuoi vedere che sotto Natale, mentre tutti sono impegnati nella corsa agli acquisti e nelle feste, dalle nostre parti torneranno in azione i ladri?”. Non hanno fatto in tempo a pensarlo alcuni residenti del quartiere Corva e delle vicine zone Fonteserpe e Pescolla (già ripetutamente prese di mira in estate e nelle ultime settimane) che i loro timori si sono purtroppo avverati. L’altra sera, ora di cena, tre malviventi, pare fossero di nazionalità romena, hanno preso di mira una villa di quelle zone un po’ scampagnate ritenendo che in quel momento in casa non ci fosse nessuno. I ladri, si sono procurati una scala a pioli per raggiungere la tettoia e, da lì, la finestra dell’abitazione che hanno cercato di aprire, tagliando la persiana forse con un frullino. Il rumore ha attirato l’attenzione dei proprietari di casa che, subito, hanno dato l’allarme sul gruppo whatsapp del quartiere e alle forze dell’ordine.

Prontamente, diversi residenti si sono attivati, confluendo sul posto, manifestando vicinanza ai malcapitati (in casa, in quel momento, c’era una signora anziana con un familiare più giovane) spaventati e preoccupati per il tentato furto. Non solo. Poiché ormai, nel quartiere si conoscono i punti solitamente utilizzati dai malviventi per nascondersi e far perdere le loro tracce, qualche residente ha notato che i ladri si sono diretti verso un fosso e, dopo un po’, sono saliti precipitosamente su un’auto, allontanandosi velocemente. Un’azione non abbastanza fulminea da impedire di prendere la targa del mezzo mentre si allontanava, pare in direzione sud. Informazioni che sono state consegnate ai carabinieri, prontamente intervenuti sul posto, insieme ad altre informazioni utili alle indagini.

“Anche stavolta, siamo stati rapidi nel trovarci nei pressi della casa presa di mira, per dare sostegno e assistenza ai nostri vicini” raccontano i residenti che, a parte questa dimostrazione di attenzione verso amici e conoscenti, si sono attenuti alle disposizioni del controllo del vicinato, fornendo tutte le informazioni del caso ai carabinieri. Ma non è stato un fine settimana tranquillo neanche in centro dove si è verificato qualche episodio di furti nelle auto con i proprietari che si sono ritrovati i finestrini sfondati. Ancora da chiarire, infine, l’arresto di un uomo lungo la Statale, ma sempre in pieno centro, nell’ambito di un’operazione congiunta di carabinieri e Guardia di Finanza.

