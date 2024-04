Terribile schianto nel Fermano, l’auto con a bordo 5 ventenni finisce contro un albero: un morto

Francavilla d’Ete - (Fermo) 1 aprile 2024 – La Pasquetta termina in tragedia, 5 giovani poco più che ventenni restano coinvolti in un brutto incidente avvenuto lungo la strada provinciale 34 che collega Francavilla d’Ete alla Macina, frazione di Mogliano.

Erano circa le 19,30 5 ragazzi tutti residenti a Mogliano (Macerata) a bordo di una utilitaria, stavano transitando in località Ponte Ete sul territorio di Francavilla d’Ete, quando l’auto per cause in corso di accertamento ha sbandato e senza coinvolgere altri mezzi, prima ha impattato con un albero posto a brodo strada poi la vettura è finita sotto al terrapieno.

Le auto di passaggio hanno lanciato subito l’allarme, sul posto sono accorse cinque ambulanze allertate dal 118, diverse squadre dei vigili del fuoco di Fermo e i carabinieri della Compagnia di Montegiorgio. Purtroppo sembra che uno dei ragazzi a bordo sia deceduto a causa dell’impatto, gli altri quattro giovani hanno riportato diverse ferite, uno sembra in gravi condizioni.

