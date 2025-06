Ricci in tour nel Fermano: "Comunità di Capodarco eccellenza del sociale"

La regione in questi cinque anni si è dimenticata del mondo sociosanitario che, nelle Marche, ha sempre rappresentato un’eccellenza e un punto di riferimento per tantissimi territori. Oggi ho fatto visita alla comunità di Capodarco, un esempio concreto di quanto questo mondo sia fondamentale per il bene di tantissime persone", così Matteo Ricci, europarlamentare PD e candidato alla presidenza della regione Marche, che oggi con il suo tour ‘Per tutte le Marche’ ha fatto tappa nei comuni di Fermo, Montegiorgio, Pedaso, Moresco e Porto Sant’Elpidio. "Ringrazio Don Vinicio Albanesi per avermi fatto conoscere ancora meglio la realtà di Capodarco ed avermi accompagnato oggi durante la mia visita, - dichiara Ricci - mi è sempre più chiaro ed evidente, ogni volta che visito questo tipo di realtà, di quanto la nostra regione debba tornare a sostenere questo mondo, affinché chi aiuta il prossimo possa sentire le istituzioni vicino. Dobbiamo essere grati di avere realtà come questa e non dimenticarcene come ha fatto la giunta Acquaroli negli ultimi cinque anni". Durante la giornata Ricci ha visitato anche alcune aziende come: Metaltex Italia e Gicherstampa a Fermo , la cantina Terra di Fageto a Pedaso e la cooperativa agricola Verde Valdaso a Moresco. "Quando parliamo di queste aziende stiamo parlando di realtà storiche ed identificative della nostra regione. Compito della regione deve essere quello di affiancarli nel percorso di sviluppo e di crescita per affrontare le sfide del domani, a partire dal tema dell’intelligenza artificiale fino a quello del cambiamento climatico".

La giornata ha trovato poi conclusione a Porto Sant’Elpidio, con una cena pubblica al ristorante Perla Sul Mare dove Ricci incontrerà cittadini e sostenitori, proprio come già fatto durante un caffè pomeridiano. "Ho avuto modo di parlare con alcuni cittadini, tra questi c’era una ragazza di 17 anni anni che ha, secondo me, fatto una quadro chiaro delle richieste di tanti giovani della nostra regione. Dalle strutture scolastiche che vanno resa più moderne al supporto psicologico all’interno delle scuole stesse, fino al diritto all’aborto che nelle Marche deve essere garantito e non ostacolato come invece vuole la giunta Acquaroli e poi c’è bisogno di contrastare la disinformazione politica tra i giovanissimi, perché rappresentano il nostro futuro ed il futuro della democrazia".

Il tema della sanità resta molto caro a Rocco. "I dati che la destra sventola sulla sanità sono fantasia pura. Basta chiedere ai cittadini. Le liste di attesa sono aumentate, la regione spende 50 milioni ogni anno per le cure dei tanti marchigiani che, sempre più, decidono di curarsi fuori regione e un marchigiano su dieci ha smesso di curarsi. "Ringrazio la segretaria Elly Schelin per il sostegno e per l’augurio che mi ha rivolto in vista di questa inaugurazione, evidenziando come per noi la sanità sia un tema fondamentale e che faremo di tutto per garantire la sanità pubblica che è un diritto fondamentale di ogni cittadino - dichiara Ricci - la nostra regione dovrebbe battere i pugni sul tavolo del Governo come sta facendo la nostra segretaria, per chiedere a livello nazionale che la sanità venga finanziata almeno con il 7% del PIL. Invece la destra continua a indebolire la sanità pubblica e favorire quella privata, ed è da irresponsabili! La sanità privata deve essere integrativa di quella pubblica, non sostitutiva".