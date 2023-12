Spacciava e nascondeva cocaina nel suo bar: arrestato a 22 anni

Falerone (Fermo) 20 dicembre 2023 - Nascondeva la cocaina nei locali dello stoccaggio delle vivande del bar e poi la spacciava all’interno del locale.

Dopo una complessa operazione, però, i carabinieri della compagnia di Montegiorgio, coadiuvate dai militari del Reparto operativo e dal Nas, Nucleo antisofisticazione e sanità di Ancona, nonché dai militari del Nucleo cinofili di Pesaro, lo hanno smascherato e arrestato. In manette è finito un albanese di 22 anni che gestisce un bar a Piane di Falerone. Il giovane inizialmente è stato sanzionato dai carabinieri del Nas di Ancona per la violazione delle norme di controllo in materia di sicurezza alimentare per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti.

Poi, viste le gravi violazioni, è stata proposta la chiusura dell'esercizio all'autorità sanitaria competente. Inoltre, durante una perquisizione è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente tipo cocaina, contenuta in una busta di plastica occultata nei locali adibiti a stoccaggio vivande del bar.

Sono state sequestrate 30 dosi termosaldate, per un totale di 20 grammi, e la somma in contanti di 1.600 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. La cocaina è stata sequestrata e verrà ulteriormente analizzata. Il 22enne è finito agli arresti domiciliari nella sua abitazione, come disposto dall'autorità giudiziaria.