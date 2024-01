Trovata morta in casa: era senza vita da giorni

Fermo, 29 gennaio 2024 – Non la vedevano più in giro e non rispondeva più al telefono, è così che è stata scoperta la morte di una donna di 70 anni che abitava sola in una contrada in prossimità di Curetta, frazione di Servigliano.

A dare l’allarme ieri subito dopo pranzo alcuni famigliari che non riuscivano a contattar la donna: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i volontari della Croce Azzurra di Santa Vittoria in Matenano, i carabinieri della Stazione di Servigliano e i vigili del fuoco di Fermo che si sono adoperati per entrare nell’abitazione dell’anziana signora.

Una volta all’interno non c’è voluto molto a ritrovare il corpo a terra della donna, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, la donna si sarebbe spenta per cause naturali, è probabile anzi che la dipartita sia avvenuta due o tre giorni fa ma solo ieri ci si è resi conto dell’accaduto.

a. c.