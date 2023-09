Granchio blu, mega evento degli chef stellati capitanati da Igles Corelli a Goro

Goro (Ferrara), 13 settembre 2023 – L’aveva annunciato, che avrebbe schierato una squadra di chef armati di coltello e forchetta per fermare l’invasione del granchio blu. E c’è riuscito. Igles Corelli, maestro della ristorazione e volto di Gambero Rosso Channel con il programma ’Il gusto di Igles’, ha riunito una task force di cuochi stellati che si troveranno – pennette e chele, fusilli e carapace –, in un ristorante di Goro il 9 novembre. La missione, tra i tavoli di ’Marinara ristorazione’, riuscire dove altri hanno fallito. I recinti non reggono all’onda d’urto del granchio sbarcato dagli Usa? E vai con il risotto, dove affogano invadenti crostacei. La pesca del killer delle vongole, come svuotare il mare con una pentola? E allora rosola nelle griglie roventi l’alieno. Ce n’è per tutte le salse in questa linea Maginot per difendere la pesca.

Igles Corelli, maestro della ristorazione e volto di Gambero Rosso Channel Sotto, lo chef Filippo Venturi, artista della pizza di ME a Ferrara

Risotto Sant’Andrea con granchio blu e pancetta. Ancora, paccheri con brodo di granchi e polpa al gin. Capolavori del gusto firmati Corelli. Nutrita la squadra. A Goro, ultimo avamposto all’avanzata del granchio blu, si troveranno attorno al tavolo, antica e nuova sapienza, Arcangelo Dandini (suo il supplì), Fulvio Pierangelini, Gianfranco Vissani, Salvatore Tassa, Philippe Léveillé e Valentino Marcattilii.

"Uniti per aiutare 3mila pescatori, con l’incubo della produzione zero di vongole", dice Igles che, per alzare il tiro sta già pensando alla grande distribuzione, le sue ricette negli scaffali a portata di borsellino. Lo spot, se non puoi sconfiggerlo, divoralo. Tra i maestri del gusto, nella squadra che alzerà una barricata di pomodorini e basilico, Filippo Venturi, artista della pizza di ME a Ferrara (2 Spicchi nella guida Pizzerie d’Italia 2023), che ha ideato una pizza a degustazione con granchio blu. "Ho cotto la polpa di granchi a vapore con lattuga di mare per dare un sentore ulteriormente salmastro", è solo un assaggio della ricetta, quello di Venturi, una trama dal finale che scotta, il granchio blu cotto in pentola.