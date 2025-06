Altre denunce nei locali della movida notturna

Il caldo delle ultime giornate ha portato ad un sensibile incremento delle presenze turistiche sul litorale ferrarese. I militari della Compagnia Carabinieri di Comacchio nei giorni scorsi hanno pertanto intensificato i controlli per prevenire i reati e garantire così a tutti vacanze in sicurezza. Le operazioni, concentrate in particolare nei luoghi della “movida”, hanno consentito di controllare ben 75 veicoli e 129 persone, nonché di contestare diverse violazioni sia di natura penale che amministrativa. Il bilancio è di un arresto, una denuncia in stato di libertà, di due segnalazioni al Prefetto per uso personale di droga, e numerose sanzioni amministrative per violazioni a norme a tutela della sicurezza dei luoghi di lavoro e al Codice della Strada. Detto dell’arresto, ne parliamo a parte, è stato denunciato un 36enne pregiudicato per detenzione di arma da taglio: con la stessa l’uomo aveva poco prima provocato lievi lesioni ad altra persona durante una lite sulla passeggiata di Lido degli Estensi. Poi un 35enne ed un 23enne sono stati controllati sul litorale e segnalati alla Prefettura perché trovati in possesso di modiche quantità di hashish e marjuana. Infine un pregiudicato 46enne del posto è stato sanzionato per numerose violazioni al codice della strada per essere scappato a bordo della propria moto all’Alt che gli era stato intimato da una pattuglia: dopo un breve inseguimento i militari lo hanno bloccato.