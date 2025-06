"Codigoro-Ferrara, in ritardo un treno su 4"

La tratta ferroviaria Codigoro-Ferrara è una delle peggiori per la puntualità dei treni. Lo denuncia Federconsumatori analizzando tutti i mesi del 2024 dove "la media complessiva della puntualità dei treni regionali di Trenitalia Tper arrivati entro i 5 minuti di ritardo è stata rilevata al 90,7%, rispetto allo standard minimo contrattuale fissato al 91% di quelli circolanti". Federconsumatori spiega come nella media annuale siano comprese sia le tratte regionali proprietà della nostra Regione, che i treni in servizio sulle tratte nazionali di RFI, "con le prime di Fer a causare le violazioni più pesanti alle soglie minime previste dal contratto e l’impegno preso con gli utenti sulla Carta dei Servizi".

Denuncia come sulla Codigoro-Ferrara con il 79,7%, un treno ogni quattro è in ritardo, e da anni nel periodo estivo vengono attuate interruzioni della durata di 2/3 mesi giustificate con la sospensione scolastica. Tuttavia un’indagine svolta dalle Associazioni dei Consumatori ha certificato che sulle linee regionali di Fer solo il 17% degli utenti viaggia per ragioni di studio, mentre oltre il 78% lo utilizza per lavoro e svago. "Quando parliamo di puntualità in generale si deve tener presente – replica Fer – che nel calcolo rientrano gli accadimenti più vari quali scioperi, problemi del materiale rotabile, cause di forze maggiore come viaggiatori intemperanti e guasti dei mezzi di trasporto, non solo le problematiche infrastrutturali di una linea. Per quanto riguarda Fer nel 2024 erano in corso opere di riqualificazione, sulla Ferrara-Codigoro che sicuramente crea disagi all’utenza, con chiusure necessarie ma temporanee di alcune linee, investimenti in qualità e sicurezza dell’infrastruttura e ci si aspetta di risolvere gran parte dei rallentamenti della circolazione già alla fine di questo anno".

cla. casta.