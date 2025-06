Ferrara-Mare e statale Adriatica. Chiusure temporanee agli svincoli

Sono in corso, nel rispetto del cronoprogramma, i lavori di riqualificazione del Raccordo Autostradale 8 “Ferrara – Porto Garibaldi”. Per consentire il proseguimento dei lavori di ripristino e implementazione della segnaletica verticale, sono programmate le chiusure temporanee ed alternate delle rampe in ingresso ed in uscita degli svincoli che saranno attive dalle ore 21 alle 5 del mattino successivo.

Nella notte tra il 16 ed il 17 giugno la chiusura intesserà, in entrambe le direzioni di marcia, le rampe dello svincolo di Gualdo;

Nella notte da il 17 ed il 18 giugno la chiusura interesserà, in direzione Ferrara, le rampe dello svincolo di Masi San Giacomo. Nelle notti tra il 18 ed il 19 ed il 19 e 20 giugno, la chiusura alternata interesserà le rampe dello svincolo di Migliarino, in entrambe le direzioni di marcia;

Infine, tra il 20 ed il 21 giugno la chiusura interesserà, in direzione Ferrara, le rampe dello svincolo di Comacchio.

Il transito ai mezzi di soccorso ed emergenza è sempre consentito. A tutti gli altri mezzi invece, gli ingressi e le uscite, da e verso il raccordo, saranno garantiti, a monte ed a valle, tramite la viabilità locale adiacente, per il tratto compreso tra gli svincoli.

Per quanto riguarda la nuova fase di lavori in corso presso il cavalcavia RA8 sono previste limitazioni temporanee giornaliere lungo la strada statale 16 “Adriatica”. Dal 16 al 19 giugno, dalle 9 alle 18 sarà chiusa al traffico per chi proviene dal Raccordo “Ferrara – Porto Garibaldi” la rampa di collegamento, per chi viaggia in direzione Ravenna, con la SS16. Terminate le lavorazioni in direzione Porto Garibaldi del viadotto Comacchio, dalla settimana prossima saranno avviate le attività nella carreggiata opposta. A partire da mercoledì 18 giugno sarà chiusa al traffico la rampa in uscita dello svincolo di Comacchio.