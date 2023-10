Auto contro moto, impatto violentissimo: Alfio Sisti muore sul colpo, stava tornando a casa in scooter

Ferrara, 13 ottobr 2023 – Terribile schianto sulla strada statale 16 tra auto e scooter. Con il centauro che ha perso la vita. Un’ altra tragedia della strada quella accaduta ieri mattina nel territorio comunale di Canaro, in provincia di Rovigo. Il fatto è avvenuto poco dopo le 10 sul tratto della Statale in prossimità dell’intersezione di via Marconi e via Montale. Da una prima icostruzione un’autovettura Renault Mègane bianca, guidata da un residente di Canaro, e uno scooter con a bordo Alfio Sisti, 66 anni di Ferrara, che si dirigeva verso Ferrara si sono scontrate.

Si è trattato di un impatto violentissimo, con il motociclo che ha prima sbattuto contro il parabrezza dell’auto e poi è terminare a terra. A perdere la vita lo scooterista ferrarese a seguito dei gravi traumi riportati.

Sul posto sono giunti prontamente i soccorsi con un’auto medica e un’ambulanza del Suem118, a nulla sono servite le operazioni di rianimazione del personale sanitario. Il medico ha dovuto accertare, purtroppo, il decesso di Sisti che era in sella allo scooter.

Assistito e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Rovigo, invece, il conducente dell’autovettura Renault Mègane, che è rimasto ferito, ma non è in pericolo di vita. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto alla messa in sicurezza del tratto di Strada statale 16 teatro dell’incidente.

Sul posto sono arrivate anche le pattuglie dei carabinieri delle stazioni di Canaro e Occhiobello, per i necessari rilievi al fine di accertare l’esatta dinamica dell’impatto, oltre alla gestione della viabilità. Durante queste operazioni è stata interrotta solo temporaneamente al traffico il tratto di Ss16 interessato dall’incidente, deviando su altre strade le auto, ma non si sono registrati particolari disagi.

L’incidente mortale sarà oggetto di indagini della Procura della Repubblica di Rovigo, per accertarne le responsabilità. Alfio Sisti si stava presumibilmente dirigendo verso casa.

Rimosso l’autovelox

Un tratto di Strada Statale 16 in direzione Ferrara e non solo, già teatro nel passato di altri incidenti. A seguito dei quali era stato posizionato un rilevatore di velocità. A partire dal dicembre 2022 è stato rimosso e non è più presente l’autovelox installato diversi anni addietro.

Il dolore del sindaco

Il sindaco di Canaro, Alberto Davì ha monitorato l’evolversi della disgrazia: "Una tragedia terribile, da parte di tutta la comunità le più sentite condoglianze alla famiglia della persona deceduta. Quando si circola sulle strade il rispetto delle norme è fondamentale, rispettare gli stop, il limite di velocità, non sorpassare dove è vietato".