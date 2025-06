Laboratori, show e performance. Ritorna la Settimana delle Arti

Da oggi a venerdì torna la Settimana delle Arti, la rassegna organizzata da Officina Teatrale A_ctuar, giunta con entusiasmo alla quinta edizione. Si tratta di un progetto culturale e formativo nato in piena pandemia. Negli anni questo appuntamento ha saputo crescere, atteso e partecipato, nel cuore del quartiere Giardino. Cinque giornate dedicate all’arte in tutte le sue forme: laboratori, spettacoli e performance per far scoprire a bambine e bambini, ragazze e ragazzi, adolescenti e giovani adulti la ricchezza dello spettacolo dal vivo. In scena e in laboratorio: teatro, danza, circo, musica, magia e nuove tendenze artistiche.

"La Settimana delle arti – spiega Sara Draghi di Officina Teatrale A_ctuar – è nata nell’anno della pandemia, come piano B di un’iniziativa cancellata, per far trascorrere alcuni giorni di condivisione e divertimento a ragazzi da mesi chiusi in casa. Con un gruppo di artisti amici abbiamo organizzato alcuni laboratori di musica, clown e danza, per far sperimentate ai ragazzi qualcosa di diverso rispetto al corso di teatro che tutto l’anno facevano con noi. C’era molto desiderio di stare insieme, di riappropriarsi dei contatti umani e del proprio corpo, di respirare aria di libertà e creatività, e soprattutto tanta curiosità ed entusiasmo verso la proposta. Ed è stato un successo. Da quell’anno, saltando il 2021 in cui non fu possibile aggregarsi, La Settimana delle arti è tornata ogni anno più ricca di ospiti e di partecipanti".

Il programma 2025 si articola in laboratori pomeridiani per ragazze e ragazzi dai 7 ai 13 anni, al giardino Govoni dalle 14.30 alle 17.30, e in un laboratorio mattutino gratuito (dalle 10 alle 13) per giovani dai 14 ai 30 anni, ospitato al Consorzio Factory Grisù, che si concluderà venerdì con uno spettacolo finale. Parallelamente, ogni giorno andranno in scena spettacoli e performance in diverse location: giardino Govoni (via Paolo V,10), Acquedotto (piazza XXIV Maggio), Centro Acquedotto (corso Isonzo 42/a), sala Estense (piazza del Municipio) e in forma itinerante.