Ospedale, proseguono gli interventi tecnici

Stanno proseguendo gli interventi tecnici e informatici per il miglioramento e la modernizzazione dei servizi digitali dell’Azienza Ospedaliero Universitaria di Ferrara, che sono iniziati nella notte di venerdì 13 giugno e che si stanno protraendo anche oggi. A seguito di questa situazione, pur non prefigurandosi alcun problema per la cura e l’assistenza dei pazienti, i servizi digitali non sono ancora pienamente accessibili. Sebbene siano state messe in atto tutte le possibili azioni di rinforzo, permangono dunque rallentamenti, principalmente dell’Area Degenze e dell’Area Pronto soccorso dell’Ospedale di Cona. Le azioni intraprese sono previste dal Pnrr per il miglioramento e la modernizzazione dei servizi digitali al fine di garantire maggiore efficienza, sicurezza e accessibilità digitale per i cittadini dell’intera provincia.

I tecnici aziendali sono costantemente al lavoro per portare a termine gli interventi e dunque riavviare i sistemi informatici nella loro interezza il prima possibile. Sarà cura dell’Azienda aggiornare sullo stato di avanzamento della situazione.