Baglioni al Fabbri il 2 e 3 maggio

Sono state stabilite le nuove date del tour di Claudio Baglioni (nella foto) con lo spettacolo ‘Piano di volo solo - tris’, dopo gli appuntamenti saltati per problemi di salute del cantautore. Per quanto riguarda Forlì, in origine erano tre i concerti previsti, tutti sul palco del teatro Diego Fabbri: ora ne restano due, mentre uno è stato annullato. Lo spettacolo previsto per la giornata di ieri è stato riprogrammato al 2 maggio, quello che era in agenda per oggi passa al 3 maggio, mentre non si terrà il concerto previsto per l’1 dicembre. Per le date posticipate rimarranno validi i biglietti acquistati. Per gli acquirenti che non potranno partecipare alle date posticipate e per quelli delle date annullate nelle varie tapope mitaliane del tour sarà possibile richiedere il rimborso fino al 24 dicembre attraverso il circuito di vendita utilizzato in fase di acquisto (info: www.friendsandpartners.it).