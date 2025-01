Bertinoro, incendio all'esterno di un capannone industriale

Forlì, 31 gennaio 2025 – Tre squadre dei vigili del fuoco sono intervenute alle 20.40 di giovedì sera in località Panighina, nel territorio comunale di Bertinoro, per spegnere un incendio che ha interessato del materiale depositato all'esterno di un capannone industriale. Sul posto si sono messi al lavoro i vigili del fuoco della sede centrale di viale Roma, a Forlì, insieme ai colleghi del distaccamento di Cesena. Fortunatamente non ci sono persone coinvolte. Le squadre dei vigili del fuoco hanno operato per arginare le le fiamme utilizzando liquido schiumogeno, riuscendo nell'intento di evitare che l'incendio si allargasse all'interno del capannone stesso ed alle strutture limitrofe.