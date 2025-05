Borghi e rocche: un’estate tra cinema, concerti e mostre

Si preannuncia ricco il cartellone degli eventi culturali del territorio dei Borghi e delle Rocche di Romagna, progetto di marketing territoriale lanciato nel 2022, che coinvolge diversi comuni dell’entroterra romagnolo fra cui Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole e Meldola, oltre a Forlimpopoli e Predappio. Una delle novità è che, per la prima volta, ‘Borghi e Rocche di Romagna’ parteciperà alla Festa Artusiana di Forlimpopoli con un proprio stand: oltre a degustare le eccellenze enogastronomiche dei vari territori coinvolti, sarà presentato nel dettaglio il progetto in una serata dedicata.

Bertinoro a giugno tornerà ad ospitare ‘Animare Cartoon Film Festival’, concorso dedicato ai cortometraggi di animazione (le date sono in corso di definizione). A Meldola, nei giovedì di luglio e agosto l’Arena Hesperia ospiterà la tradizionale rassegna di cinema estivo, con alcune trasferte nelle frazioni. Il primo appuntamento, in programma per il 3 luglio, sarà a Teodorano, con la proiezione del classico ‘Nosferatu’ con accompagnamento musicale dal vivo.

Il teatro dialettale animerà le serate estive di Meldola e Castrocaro Terme e Terra del Sole. Fra luglio e agosto in piazza Machiavelli, a Terra del Sole, verranno proposti spettacoli in romagnolo a cura della storica Cumpagnì dla Zercia. Invece, a Meldola nei lunedì di luglio (con un preludio lunedì 30 giugno) andranno in scena ‘Le notti di Hesperia’, rassegna curata dal Comitato Regionale Fita Aps, che punta a promuovere la cultura popolare e le tradizioni locali.

Ma a Meldola si guarda anche ai più piccoli: ‘Meldola città dei bambini’ è il titolo di una rassegna che si terrà nei primi quattro martedì di luglio con due appuntamenti dedicati al teatro di figura con il Teatro del Drago e due serate di animazione nei luoghi più caratteristici del paese. Non mancheranno le esposizioni: alla galleria ‘Michelacci’ di Meldola fra settembre e ottobre è in programma l’edizione 2025 del ‘Premio Nella Versari’ che ricorda la pittrice meldolese e la sua opera attraverso la premiazione di artisti destinati a lasciare tracce importanti nel panorama culturale contemporaneo.

Dal 31 maggio al 15 giugno la Sala del popolo di Palazzo Ordelaffi di Bertinoro ospiterà ‘Specchio dell’anima: il volto fra identità digitale e maschera’ con le opere pittoriche e scultoree realizzate da ragazzi dell’Istituto Comprensivo. Dal 2 al 15 giugno, nella Sala della Riserva dell’Ufficio del Turismo sarà allestita una mostra dedicata al fumetto, o meglio ai fumetti creati dai ragazzi che hanno partecipato al corso con l’Associazione Barbablù. Infine, dal 19 al 29 giugno, la Sala del popolo accoglierà ‘Il mondo in mille colori’, con i dipinti dei bambini e ragazzi che lavorano con la pittrice Eleonora Baiardi.

Sempre Bertinoro, accanto al consolidato appuntamento con il Drinkin’jazz Festival (dal 20 al 22 giugno), ospiterà nei sabati di luglio una nuova rassegna dedicata ai Cantautori Rock (in collaborazione con il Circolo La Rimbomba) e, a fine agosto, il Concerto per Tonico con l’esibizione di diverse band giovanili.

Matteo Bondi