Concerti, veglie e cortei di figuranti

La Caritas di Forlì-Bertinoro propone stasera alle 21 nell’abbazia di San Mercuriale, in piazza Saffi, il concerto di natale con il Coro San Filippo Neri e la partecipazione degli studenti dal liceo artistico e musicale Antonio Canova. L’ingresso è a offerta libera e il ricavato sarà devoluto ai progetti di accoglienza promossi dalla Caritas diocesana a favore di donne, madri e bambini (Iban: IT98M0854213200000000077081). Sarà inoltre possibile sostenere la campagna di raccolta fondi promossa dalla Caritas a favore del Romagna Bio-Distretto, un consorzio bio agricolo che ha subito ingenti danni a causa degli eventi naturali degli ultimi due anni. Sempre oggi e sempre alle 21 nell’ex chiesa di San Giacomo si svolgerà la veglia di Natal con letture, canti e immagini. Il momento di preghiera è proposto dal Centro Culturale don Francesco Ricci, con il patrocinio del Comune di Forlì, a favore di Cesal ong.

Torna questa sera alle 20.30 al centro sociale Primavera di via Angeloni il concerto di Natale eseguito dal coro anziani e dalla Pink Orchestra. Saranno presentati i brani più belli e rappresentativi della tradizione natalizia. L’ingresso è libero.

E’ l’appuntamento natalizio per eccellenza anche quello promosso da Domus Coop in collaborazione con le scuole la Nave, la parrocchia di San Giovanni Battista in Coriano e l’associazione Gli Elefanti: sabato alle 15 in piazza Saffi avrà luogo la 23ª edizione del presepe vivente. In conclusione la beneficione delle statuine di Gesù bambino da parte del vescovo.