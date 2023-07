Consiglio comunale, via libera alla commissione per la ricostruzione

Il consiglio comunale ha proposto e votato all’unanimità un testo sull’alluvione che, in pratica, porta all’istituzione di una commissione consiliare ad hoc che dovrà affrontare le ripercussioni della catastrofe che ha colpito la città e le conseguenti tematiche di ricostruzione, coordinamento lavori e rapporti con gli enti interessati: Governo, Regione, Commissario.

Il testo è stato proposto in prima istanza dal consigliere Giorgio Calderoni di Forlì e Co., integrato in parte dalla consigliera della lista civica Elena Morra (Forlì Cambia), discusso nell’ambito delle tre commissioni riunite insieme e poi nella riunione dei capigruppo propedeutica al consiglio comunale di ieri. L’iniziativa in un primo momento era condivisa, poi ha visto poi dividersi i consiglieri alla presentazione di cinque emendamenti da parte del consigliere comunale di Forlì e Co, Federico Morgagni: la maggioranza ha rimarcato come si trattasse di un collega di Calderoni. "Si manca di rispetto al lavoro congiunto – ha affermato con veemenza Fabrizio Ragni di Fratelli d’Italia – sia della commissione che della riunione dei capigruppo". I toni si sono così alzati sulla difesa del diritto di parola del consigliere Morgagni, da parte di Jacopo Zanotti del Pd, così come dello stesso Giorgio Calderoni che ha sottolineato che i loro due modi diversi di procedere avessero comunque lo stesso fine.

Fra consiglieri che si sono detti "allibiti" e "basiti" dalla presentazione degli emendamenti e le benevole richieste allo stesso Morgagni di ritirarli, si è andati alla fine al voto: tutti bocciati i cinque emendamenti, mentre il testo di costituzione della commissione sull’alluvione è passato con i voti favorevoli di tutto il consiglio comunale. Con l’eccezione del consigliere Morgagni uscito dall’aula.

ma. bo.