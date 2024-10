Formì, in 5mila per i The Kolors. Pienone di giovani e famiglie. Folla anche fuori dalle transenne

Ieri sera, il concerto dei The Kolors per ‘105 in the city’ ha trasformato un’ordinaria serata autunnale in un evento indimenticabile all’area commerciale di Formì, che ha festeggiato il suo primo compleanno. All’apertura dei varchi alle 17.30, si era già radunata una folla di persone, composta principalmente da giovani e famiglie pronti a vivere una serata di musica e divertimento. I 4.900 biglietti, gratuiti per l’evento, sono andati sold out in pochi giorni. Prima dell’arrivo della band, i deejay hanno scaldato l’atmosfera con sonorità dance. Una volta calato il buio, il palco, allestito tra il locale Giustospirito e il bar QCorner, si è acceso di colori: ogni nota, accompagnata dai giochi di luce, ha avvolto il pubblico, che si è lasciato trasportare in questa sinfonia di suoni e chiaroscuri, cantando e ballando all’unisono. Poi è stato il turno dell’esibizione di alcuni giovani talenti: Kaput con i suoi brani ‘Granata’ e ‘Verticale’; Berna, finalista del Festival di Castrocaro del 2019, ha coinvolto il pubblico con un rivisitazione in chiave moderna dell’iconica canzone di Marcella Bella, ‘Nell’aria’. A seguire Cioffi, che ha presentato il suo tormentone estivo ‘Ex’, ed Enula, talentuosa artista che ha partecipato ad ‘Amici’.

Alle 20, mani al cielo e smartphone pronti a catturare l’emozione del concerto: l’annuncio dell’arrivo dei The Kolors ha fatto scoppiare l’entusiasmo. Stash, il carismatico frontman del gruppo, Alex Fiordispino alla batteria e Dario Iaculli al basso, hanno ripercorso i loro maggiori successi. Da ‘Non è vero’ a ‘Italodisco’, passando per le nuove hit come ‘Karma’, che il pubblico conosceva a memoria.

Molti curiosi si sono radunati al di fuori delle transenne, mentre altri si sono goduti la musica sorseggiando una birra nei locali limitrofi; tanti di loro, infatti, non sono riusciti ad accaparrarsi un biglietto per lo spettacolo. L’area commerciale, solitamente un luogo di passaggio, si è rivelata un buon palcoscenico per un evento che ha unito diverse generazioni.

