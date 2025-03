I residenti: "Più controlli in centro". Il Comune: "Altre 50 telecamere"

Gli ‘Orgogliosi Forlivesi’ hanno fatto ancora centro. Infatti ha richiamato una notevole affluenza di cittadini l’incontro dal titolo ‘Non ci casco, informare è tutelare’ che il gruppo di residenti in centro storico, nato poco più di un anno fa per segnalare degrado e delinquenza, ha organizzato lunedì sera nella sala Avis di via della Torre insieme al comitato di quartiere. A informare i cittadini sui problemi legati alla sicurezza e sui comportamenti da tenere di fronte a truffe, aggressioni, furti, violenze familiari e altro sono stati il vice questore Enzo Tarquini, il comandante della stazione dei carabinieri Paolo Ricciardi, il comandante e vicecomandante della Polizia locale, Claudio Festari e Andrea Gualtieri, e infine l’assessore alla sicurezza Luca Bartolini.

"Inizialmente erano casi isolati – ha spiegato l’avvocato Laerte Cenni, uno dei fondatori degli ‘Orgogliosi Forlivesi’ –, ma le segnalazioni stanno crescendo: vogliamo fare sì che abbiano più forza nell’individuazione di fatti eclatanti o meno evidenti". Enzo Tarquini è andato subito al punto: "Sappiamo bene che molti cittadini non vogliono denunciare fatti illeciti o criminosi per una serie di ragioni quali il timore per la loro incolumità personale, non avere seccature o trovarsi coinvolti in un processo. Ma visto che la sicurezza sociale è un bene collettivo, di fronte a tali comportamento diventa fondamentale rivolgersi alle forze dell’ordine, chiamare il 112 e denunciare. La denuncia non rappresenta un esercizio sterile, ma il primo concreto passo per mettere in moto un’indagine che avrà un seguito e che, avendo un po’ di pazienza, porterà a risultati concreti". Tarquini ha poi evidenziato un mezzo: "Esiste un’applicazione che si chiama ‘YouPol’ che consente di far arrivare alla centrale operativa segnalazioni anche in forma anonima". E se arrivano video e immagini entro 48 ore, per alcuni reati può scattare l’arresto in flagranza.

Mentre il comandante dei carabinieri Paolo Ricciardi, da pochi mesi in città, ha notato "come quello forlivese e romagnolo sia un popolo coeso, che tende a non voltarsi dall’altra parte. Una telefonata al 112 può accelerare i tempi di reazione e l’inizio delle indagini". Claudio Festari, comandante della polizia locale, ha evidenziato come "la prima segnalazione del gruppo ‘Orgogliosi Forlivesi’ sembrava di poco conto ma che poi ha portato a risultati importanti a lungo termine". L’assessore alla sicurezza Luca Bartolini ha toccato il tema dell’importanza del lavoro di gruppo: "Il prefetto ha dato il via a un lavoro di squadra e di coordinamento con tutte le forze dell’ordine che ha portato a risultati positivi". Fronti di intervento? "Case popolari, regolarità di esercizi commerciali e alloggi abusivi". Poi l’assessore ha parlato dell’installazione e l’uso delle telecamere di sorveglianza: "Al momento abbiamo in funzione 667 occhi sulla città, ne installeremo altri 50".

Molte le domande. E anche qualche critica. Alla polizia locale è stato chiesto dei mancati interventi sui conducenti di monopattini che sfrecciano anche sui marciapiedi, nonché dei controlli sulle rivendite alimentari etniche. Il comandante Festari ha spiegato: "Prendiamo atto delle criticità nei servizi che voi segnalate, ma non è vero che non facciamo controlli. Nonostante siamo sotto organico, insieme all’Ausl ne abbiamo fatti e continueremo a farne".

Ieri in consiglio comunale si è affrontara anche la questione del Taser, una specifica arma a impulso elettrico, da dare in dotazione agli agenti della Polizia Locale. L’eventualità è, però, ancora al vaglio e l’eventuale adozione non imminente.