La spesa della solidarietà. Boom di donazioni in città

Sabato scorso si è svolta anche a Forlì l’iniziativa nazionale ‘Dona la spesa’, organizzata da Coop Alleanza 3.0: davanti ai diversi punti vendita Coop, in particolare quella di corso della Repubblica e quella dei Portici, centinaia di volontari appartenenti a organizzazioni locali hanno raccolto beni di prima necessità per sostenere chi si trova in difficoltà. Anche la Caritas diocesana di Forlì-Bertinoro partecipa da anni, grazie anche al prezioso impegno dei numerosi volontari che dedicano il loro tempo a questa causa. Nel corso della giornata sono stati raccolti raccolti circa 400 chili di prodotti indispensabili per il supporto delle famiglie assistite dalla Caritas. Tra gli articoli donati ci sono stati principalmente pasta, riso, legumi, prodotti per l’infanzia, tonno, olio e prodotti per la colazione, beni fondamentali spesso carenti nei magazzini. A mettere le loro energie e il loro tempo a disposizione di chi ha bisogno, in particolare, sono stati quindici volontari.