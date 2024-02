L’album dei ricordi. Uno sguardo complice e tutto ha inizio: l’anima gemella esiste

Miki tu non sei quella che dà o riceve amore.... Tu sei l’amore. Roberto

***

Maicol, non so cosa cambi festeggiare oggi, domani o per sempre, ma questo è ormai diventato un appuntamento fisso per noi! Se mi fermo a guardare indietro, a tutta la strada che abbiamo percorso insieme, ne abbiamo fatta di strada, eravamo bambini, siamo cambiati insieme, non siamo più quello che eravamo ieri, e penso che oggi siamo diventati la conferma che ha superato ogni nostra aspettativa! Sai mi fermo spesso a guardarci da fuori, scorro foto, video, momenti nostri e sorrido, fiera di essere la telespettatrice pur essendone la protagonista di questa bellissima storia d’amore!

Erica

***

Caro Luigi, per molti anni ho dovuto congelare il mio cuore e con esso l’amore; ma poi ho trovato te, con mio grande stupore; un ragazzo così romantico e pieno d’amore; ogni volta che sento la tua voce vengo scosso da un piacevole tremore; buon San Valentino Amore.

Con affetto, il tuo piccolo Mr Gold

***

Per Enzo. Sei un uomo meraviglioso, contraddistinto da una bellezza ed una nobiltà d’animo uniche. Ancora adesso dopo 19 anni, sono consapevole dell’ immensa fortuna che ho avuto ad incontrarti. A noi auguro che continui per sempre cosi.

Con immenso amore, tua moglie Susanna

***

10 anni da quel giorno in cui qualcuno nel destino ha fatto sì che ci vedessimo ogni mattino. Che si chiami Eros o Cupido non importa, crescere e ridere è ciò che conta. Sei speciale, direi che quel qualcuno è stato geniale. Era di sicuro innamorato e lo sono anch’io come se il tempo si fosse fermato.

Dado e Susi

***

Cara Luisa, dopo tanti anni insieme, sono sempre più convinto di essere stato fortunatissimo quel giorno in cui mi innamorai in un istante grazie al tuo sorriso e ai tuoi occhi lucciconi. Sei una Ragazza speciale, complice, Amica, collega, Madre e Moglie eccezionale. Sono un Ragazzo fortunato! Il bello deve ancora arrivare… Ti Amo!

Augusto

***

A mia moglie Cinzia

Tra l’innamorarsi e l’amare c’è molta differenza. Quando una persona si innamora non lo fa apposta: succede. Ma per amarsi bisogna sudare, soffrire, ridere, stare svegli, donarsi. L’amore non succede. L’amore si fa.

(Francesco Roversi)

Fabio

***

All’inizio era piccolo, cantava il professore / il suo mondo era di luce e calore. / Il tempo portava neve e fango dietro al vetro, / c’era solo uno sguardo tetro. / Al suo dolore che lo faceva divertire / diceva di dover fuggire. / Ma non è scappato nella notte scura, / un piccolo amore vive senza paura.

Anonimo

***

Mia dolcissima Ilaria, ti chiedo scusa se ti amo tantissimo ma è per non odiarti un pochino ogni volta che il tuo incantevole sorriso è lontano da me. Per sempre insieme AFT

***

A Marco

Il ballo della nostra vita insieme, / un lento abbracciati / in mezzo ad una pista / sulle note romantiche di Barry White. / Una Lambada sensuale / nel calore di un pomeriggio assolato / vestiti da sposi. / Mille notti di balli caraibici / coinvolgenti e passionali. / Ma il mio sogno è continuare / a ballare con te / un valzer romagnolo.

Alessandra

***

A San Valentino si festeggia l’amore, / è la festa del cuore, / si regala un fiore, / la rosa migliore, / felice è l’umore, / l’aspetto migliore, / un grande valore, / un gustoso sapore, / sale il clamore, / cambia il colore, / rosso di ardore, / ovunque un bollore / ma senza dolore.

Angela