Licio Gelli e le riforme istituzionali di oggi: due incontri

Due incontri in calendario lunedì, il primo alle 14,30 presso il Campus universitario e il secondo alle 17,30 nel Salone comunale, finalizzati a sondare "l’intreccio tra la storia italiana e la loggia massonica P2, nonchè il collegamento tra questa e le attuali riforme costituzionali". Gli organizzatori, cioè La Via Maestra, Costituzione e Democrazia Forlì, la Cgil di Forlì, Libera di Forlì-Cesena e l’Associazione Luciano Lama, hanno scelto per l’iniziativa una data evocativa, cioè l’anniversario del ritrovamento, il 17 marzo 1981, delle liste della loggia massonica segreta P2, riconducibile a Licio Gelli. Perché, secondo gli organizzatori, ci sarebbe un filo rosso che lega il Piano di rinascita democratica elaborato in seno alla loggia nel 1982 e l’attuale disegno di riforme istituzionali, che saranno oggetto di consultazione referendaria e che contempla, tra l’altro, la separazione delle carriere dei magistrati, "come era previsto nel Piano di Gelli".

"È importante spiegare ai cittadini i temi delle riforme in discussione – dice Maria Giorgini, segretaria generale della Cgil di Forlì-Cesena –. Per questo abbiamo aderito alla giornata di mobilitazione proclamata il 26 febbraio scorso dall’Associazione Nazionale Magistrati". Insomma, due incontri centrati su temi caldi che collegano l’attualità con la nostra storia recente, il primo dei quali si terrà presso l’aula 11 nel Teaching Hub del Campus universitario e avrà come titolo "Tu lo conosci Licio Gelli? Dialogo sulla P2 e sul Piano di rinascita democratica". Tra i relatori, l’ex magistrato Gherardo Colombo, lo storico Davide Conti, Stefano Musolino, segretario nazionale di Magistratura democratica, Martino Bianco dell’Udu Forlì e il docente dell’Università di Bologna Domenico Guzzo. Il titolo scelto per l’incontro pomeridiano, presso il Salone comunale, è "Una nuova rinascita: dalla P2 del piano Gelli alle riforme istituzionali", che, oltre a Gherardo Colombo, Stefano Musolino e Davide Conti, avrà tra i relatori Fausto Baldi, già avvocato di Stato a Bologna, Valter Bielli, ex parlamentare membro della Commissione Stragi, Carlo Sorgi, di Costituzione e Democrazia e la scrittrice e storica Benedetta Tobagi.

p. m.