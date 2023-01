Medico ucciso, i pm chiedono il processo per il figlio Stefano Molducci

Stefano Molducci è stato anche segretario del Pd di Castrocaro, molto attivo in paese

Forlì, 27 gennaio 2023 – Il figlio, secondo l’accusa, ha programmato e organizzato l’omicidio con gli stessi farmaci che di solito il padre assumeva. Mentre la badante avrebbe acquistato le medicine, usando pure ricette da lei stessa contraffatte, e le avrebbe infine somministrate. Questo il canovaccio accusatorio con il quale la procura di Ravenna ha chiesto il rinvio a giudizio di entrambi gli indagati per l’omicidio pluriaggravato di Danilo Molducci, storico medico della frazione ravennate di Campiano, morto a 67 anni il 28 maggio 2021. Si tratta del 40enne Stefano Molducci di Terra del Sole, esperto di trading e in passato segretario del Pd di Castrocaro. E della 52enne romena Elena Vasi Susma. Per i due, difesi dagli avvocati Claudia Battaglia e Antonio Giacomini, l’udienza preliminare è stata fissata per inizio aprile davanti al gup Sabrina Bosi. Nessuno degli accusati, nei venti giorni a disposizione dopo la notifica della conclusione delle indagini preliminari, ha optato per depositare memorie difensive o farsi interrogare o chiedere ulteriori verifiche. Secondo quanto contestato dal pm ravennate Angela Scorza sulla base delle verifiche della squadra Mobile, degli accertamenti patrimoniali delle Fiamme Gialle e delle conclusioni di varie consulenze tecniche, i due avrebbero progressivamente intossicato il 67enne...