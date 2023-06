Forlì, morto Ferdinando Carretta: nel 1989 sterminò la sua famiglia

Forlì, 1 giugno 2023 – Ferdinando Carretta è morto a Forlì, dove viveva da quando era tornato in libertà. Il 4 agosto del 1989, a Parma, uccise a colpi d’arma da fuoco i genitori e il fratello minore, ma venne rintracciato solo nove anni dopo, quando si era trasferito in Inghilterra.

Nel 1998, l’uomo in un'intervista televisiva durante una puntata di 'Chi l'ha visto?' confessò pubblicamente il suo reato prima di renderla al pubblico ministero.

Dopo aver vissuto nel Regno Unito, Carretta fu condannato alla detenzione in una struttura psichiatrica per poi passare alla semilibertà nel 2004 e alla libertà completa nel 2015.

Carretta aveva 61 anni e abitava nella sua casa del quartiere Ronco, che aveva acquistato con l'eredità della famiglia. Infatti, da quando era tornato in libertà anziché tornare nella sua Parma aveva deciso di restare a Forlì.

Lavorava per una cooperativa sociale e a quanto si apprende era malato da tempo. A dare l'allarme un vicino di casa che non lo vedeva da qualche giorno: quando i vigili del fuoco sono entrati in casa hanno trovato il cadavere. La morte risalirebbe a qualche giorno fa.

Carretta acquistò una pistola semiautomatica in un'armeria di Reggio Emilia e dopo gli omicidi nascose i corpi in bagno. Dopo aver minuziosamente pulito la scena del crimine, si liberò dei tre cadaveri occultandoli in una discarica. I corpi non furono mai ritrovati.