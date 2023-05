’Rocca Forrest’, un successo con 230 partecipanti

Grande successo per la ‘Rocca Forrest’, podistica organizzata domenica scorsa a Rocca San Casciano dall’asd Corri Forrest di Terra del Sole in collaborazione con i ragazzi dell’asd Pro Rocca. Una manifestazione sportiva andata in scena in una mite mattina di sole. "E’ stata una bellissima giornata sia a livello meteorologico sia per la riuscita dell’evento – dice Luigi Illari, presidente dell’associazione Corri Forrest –. Ben 230 i concorrenti tra camminatori e agonisti, impegnati in due percorsi suggestivi: il primo, un trail competitivo, sviluppato lungo un itinerario di 22 chilometri con un dislivello di 1000 metri; il secondo, una camminata di 10 chilometri con un dislivello di 500 metri".

A livello agonistico, ha trionfato Matteo Lucchese, 43enne dell’atletica Avis Castel San Pietro, con il tempo di 1.50.22. Secondo Cristian Canali, di un anno più anziano, portacolori di Run Card, capace di chiudere in 1.55.20, soli 15 secondi in meno del terzo, Stefano Bertozzi, classe 1982, atleta dell’asd Atl. Cesenatico. Tra le donne, prima sul traguardo Daniela Valgimigli, 39enne della Liferunner ss darl, autrice di un buon 2.22.52. Quasi quattordici minuti in meno di Barbara Busetti del Maciano Team Runners, e diciotto rispetto a Carolina Curcio della Nuova Virtus Cesena asd.

"La gente si è divertita e ha terminato l’esperienza con un ristoro conviviale in piazza Foro boario – aggiunge Illari –. Ringrazio tutti gli sponsor: dal Comune a Gimelli, quindi la Farmacia San Martino nella persona di Eugenio, Giannelli traslochi, Ideart, LR, Birra Forst, falegnameria Zecchi e Salomon. Siamo davvero felici, il prossimo anno torneremo". Le foto della competizione sono disponibili sulla pagina Facebook Corri Forrest.

Francesca Miccoli