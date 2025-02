’Sidera’ tra i top mondiali. Palazzo Conad premiato: architettura innovativa

Palazzo Sidera, il nuovo quartier generale di Cia-Conad in via Navicella a Forlì proiettato al benessere dei dipendenti, continua a raccogliere premi e riconoscimenti internazionali. Ospita 180 dipendenti in spazi moderni e funzionali (nella foto, un incontro nel grande auditorium) che garantiscono condizioni di lavoro ottimali grazie a materiali e tecnologie all’avanguardia. Il design, basato sulla neuro-architettura, garantisce il miglior ambiente, con la luce naturale che inonda gli spazi, la qualità dell’aria controllata e l’isolamento acustico. Circondato dal verde, Sidera è completamente alimentato da un sistema fotovoltaico e da ogni spazio interno e da qualunque livello è possibile vedere il verde esterno.

"Dopo l’Architecture MasterPrize 2024 – spiega Filippo Tisselli di Tissellistudioarchitetti che ha progettato Palazzo Sidera – siamo orgogliosi di annunciare che la prestigiosa associazione svizzera ’World Architects’ ci ha assegnato il terzo posto di ’Miglior edificio al mondo 2024’. Essere selezionati, insieme ad altri 39 edifici importanti, è già uno straordinario risultato, ma salire sul podio lo è ancora di più. Il primo classificato ha ottenuto il 23% dei voti, il secondo il 21% e noi il 20%". World Architects è una piattaforma internazionale di professionisti selezionati nel campo dell’architettura supervisionata da Psa publishers, la casa editrice svizzera specializzata, promuovendo i progetti più innovativi e significativi a livello globale. "World Building of the Year" è uno dei premi più prestigiosi organizzati da World Architects, che riconosce i migliori edifici costruiti in tutto il mondo, celebrando l’innovazione, la sostenibilità e l’estetica delle opere. Nel 2024, il progetto Sidera ha ricevuto l’Architecture MasterPrize, il riconoscimento internazionale più prestigioso tra gli otto premi ricevuti, che includono, tra gli altri, anche il Loop Design Award, l’Architectural & Design Collection, il Built Design Awards e il world building svizzero. Lo studio ha inoltre ricevuto un premio nazionale dall’Aiac (associazione italiana architettura e critica) due settimane fa.

Gianni Bonali