Speranza per i Portici. Ha appena inaugurato uno studio di architetti:: "E ora altre aperture"

Le saracinesche dei Portici sono quasi tutte abbassate, eppure la zona che circonda il centro commerciale vicino alla stazione sta vivendo un periodo di rinascita: non solo l’area verde vicino alla ciminiera è oggi molto frequentata da giovani e famiglie, ma anche tanti uffici stanno tornando ad essere appetibili, al punto che hanno deciso di puntarci anche due giovani architetti, Alessio Serrani e Marco Milandri che hanno trasferito qui il loro studio Arkinprogress, che fino ad ora ha avuto sede in via Ravegnana. Serrani e Milandri, insieme al loro collaboratore Davide Prati hanno inaugurato il loro nuovo studio in via Silver Sirotti, al piano terra.

"L’immobile lo abbiamo acquistato all’asta – raccontano – e ci permette di triplicare la nostra superficie. Eravamo ben consapevoli di acquistare in un quartiere problematico, ma allo stesso tempo ricco di potenzialità per posizione e dotazioni; abbiamo deciso di investire e di ristrutturare gli uffici, trasformando una serie di stanza mal collegate in un ampio open space con finiture moderne".

Gli architetti conoscono bene la storia dei Portici: "L’avvio era stato ottimo, ma poi ha attraversato un periodo di svuotamento ed abbandono, dove per diversi anni ha avuto troppi immobili sfitti e senza una presenza costante di attività, e di controllo è stato facile territorio per attività vandaliche e di degrado, ma le cose stanno cambiando. A inizio 2023 erano in vendita 4 immobili su 5 in affaccio al portico del piano terra, due all’asta e due in libero mercato, in questi mesi ne è rimasto solo uno".

Quella di Arkinprogress è la prima di una serie di aperture: "In seguito – spiegano Milandri e Serrani avvieranno l’attività anche l’agenzia Reale Mutua nella persona di Alessandro Balducci, successivamente lo studio dentistico Valdinoci della dottoressa Elena Valdinoci. Inoltre Stefano Conte, posturologo di Atelier del movimento, èpresente nella zona con la sua attività da un decennio. Abbiamo avuto modo di confrontarci con gli altri imprenditori in fase di star up e siamo arrivati alla medesima conclusione: abbiamo deciso di investire in questo quartiere perché crediamo nelle suo potenziale, siamo convinti che trasformando in un polo di professionisti, come già sta naturalmente accadendo, possiamo realmente dare un nuova vita a questo zona". Il progetto è già strutturato: "Per sensibilizzare la città a questo cambiamento, stiamo ipotizzando alcuni eventi attrattivi per i cittadini, così che possano riscoprire la nostra piazza ed i nostri portici. Sono eventi da calendarizzare per l’estate del 2024: pensiamo a mostre all’aperto di artisti locali, cineforum o concerti, legati a proposte gastronomiche di attività locali".

Sofia Nardi