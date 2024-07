Squadra di Monti al via: annunciati i lavori

Il primo consiglio comunale di Portico e San Benedetto, dopo il voto amministrativo dell’8 e 9 giugno, si è svolto l’altra sera in un clima sereno per affrontare le formalità di legge, fra cui il giuramento del sindaco e la convalida degli eletti. Per la lista civica ‘Il futuro ha radici antiche’, capeggiata dal sindaco Maurizio Monti, entrano in maggioranza: Stefano Talenti, Mirko Garavini, Claudia Cappelli, Danilo Baruzzi, Caterina Mordenti, Alberto Frassineti e Anna Facciani.

In minoranza siederanno 3 consiglieri: due per la civica ‘Uniti per il cambiamento’, cioè Luigi Toledo e Alessandra Bonaccorsi; e uno per la terza lista civica ‘In Comune’, che va a Serena Bambi. Fermo nella voce, ma visibilmente commosso, il sindaco Monti ha giurato fedeltà alla Repubblica, applaudito dai presenti che gremivano la sala.

Il primo cittadino ha poi comunicato la nuova giunta da lui presieduta, formata da: Stefano Talenti (vicesindaco), con delega ai lavori pubblici e ambiente; Caterina Mordenti, già assessora nella precedente amministrazione, con delega a cultura, scuola e welfare. Tutte le altre deleghe restano in capo al sindaco, che in futuro potrebbe assegnarne alcune anche ai consiglieri. Mirko Garavini è il capogruppo della maggioranza, mentre Luigi Toledo e Serena Bambi sono capigruppo della minoranza per le rispettive liste. Nel consiglio dell’Unione dei Comuni della Romagna forlivese, il Comune di Portico e San Benedetto sarà rappresentato da Mirko Garavini per la maggioranza e Luigi Toledo per la minoranza.

Fra le novità del consiglio comunale di Portico è entrata in funzione la registrazione di tutti gli interventi dei consiglieri. La presentazione delle linee programmatiche del mandato da parte del sindaco è stata rinviata a una prossima riunione.

Anticipa comunque il primo cittadino Monti: "Le priorità del mandato 2024-2029 sono: la ricostruzione per la sistemazione del territorio dopo l’alluvione e le conseguenti frane, con particolare riferimento alle strade comunali e alla frana che minaccia San Benedetto in Alpe, nonché la ricostruzione dopo il terremoto, che ha danneggiato soprattutto il cimitero di Bocconi. A Portico andrà avviata la ristrutturazione della parte del palazzo Portinari e annesso Voltone, acquistata dal Comune, con una spesa di 560mila euro (500 Aree interne e 60 Comune); nonché il rifacimento parziale di via Roma, con la sostituzione delle pietre consumate o disconnesse".

Quinto Cappelli