TEDx, a sorpresa arriva al Fabbri anche il comico Paolo Cevoli

È Paolo Cevoli (foto) l’ospite a sorpresa della terza edizione del TEDxForlì, il format nato negli Stati Uniti nel 1987 che prenderà vita al teatro Diego Fabbri il prossimo 1° febbraio alle 15. La formula è sempre la stessa: sul palco si alterneranno diversi speaker che terranno un discorso su un tema comune – quest’anno il titolo è ‘Icaro. Non esistono desideri inutili’ – declinandolo in base alla loro preparazione ed esperienza.

Gli ospiti sono: Barbara Schiavulli, corrispondente di guerra e scrittrice; il forlivese Fabrizio Ponti, professore di Propulsione Aerospaziale; Sara Turetta, presidente e fondatrice di Save the Dogs and Other Animals ETS; Mireya Cannata e Carlo Imparato, presidente e vice presidente dell’Associazione Teatro Necessario Onlus; Enzo Passaro, esperto di neurolinguistica e giornalista; Francesca Gino, docente e ricercatrice alla Harvard Business School; Alberto Cairo, responsabile di sette centri ortopedici della Croce Rossa Internazionale in Afghanistan. A presentarli tutti sarà proprio l’irriverente comico romagnolo, attore e volto storico della trasmissione televisiva Zelig.

L’"imprenditore con l’hobby del cabaret", come ama definirsi, regalerà alla platea del TEDx un breve momento di saluto all’insegna della comicità, giocando sui contenuti e i doppi sensi dei nove talk ispirati alla figura mitologica di Icaro e al suo slancio verso il cielo. I biglietti per prendere parte all’iniziativa sono già disponibili alla vendita sul sito https://tedxforli.com/ticket/.

La partecipazione allo spettacolo, oltre alle performance degli speaker e ai momenti di networking, include anche una welcome bag. Per informazioni: info@tedxforli.com; 0543.807751.