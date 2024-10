Tragedia a Forlì, investito in monopattino. Giovane padre muore dopo 24 ore

Forlì, 21 ottobre 2024 – Circa ventiquattr’ore di agonia, poi la fine: non ce l’ha fatta il giovane che in monopattino è stato travolto da una Dacia Sandero (a bordo un 60enne, rimasto illeso) poco prima delle 21 di venerdì.

La vittima ha attraversato via Bertini quasi in corrispondenza del bar Koko, nel tratto rettilineo compreso fra via Balzella e via Correcchio. Il buio e la pioggia potrebbero aver complicato la visibilità. L’auto si è trovata davanti una sagoma, in piedi sul monopattino elettrico, perpendicolare alla direzione di marcia: impossibile evitare l’impatto (le cause sono al vaglio della polizia locale, che ha rilevato l’incidente). Violenta la botta con la testa sul montante del parabrezza, prima che il corpo piombasse sull’asfalto. L’uomo è stato portato immediatamente all’ospedale Bufalini di Cesena, dove però le sue condizioni sono parse gravissime.

Nella giornata di sabato è peggiorato, fino al decesso. La salma è ancora a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’eventuale autopsia.

Stando a quanto è stato possibile ricostruire, la vittima è di origine albanese, di circa 30 anni, soprannominato ‘Red’. Era un giovane padre, lascia un figlio di 6 anni.