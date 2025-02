"Turisti e clienti dimezzati"

"È una vergogna che dopo quasi 2 anni dall’alluvione del maggio 2023 non sia stata ancora riaperta completamente la statale 67, l’unica che collega la Romagna a Firenze". Nicolò Russo, titolare dell’albergo, bar e ristorante ‘Acquacheta’ di San Benedetto in Alpe, prima arrivava a Forlì in 40 minuti, mentre ora impiega un’ora e un quarto. "Lo stesso vale per turisti e clienti, specialmente ciclisti e motociclisti, che sono calati del 50%, perché per arrivare dalla pianura al Muraglione passano dalla strada del Rabbi e da Premilcuore". Inoltre, "fra Bocconi e San Benedetto, perché c’è ancora un terzo semaforo per caduta sassi dal novembre 2022, prima dell’alluvione?"