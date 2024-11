Un’altra lista civica: tra i candidati, l’ex 5 Stelle Alessandro Ruffilli

‘Lealtà Coerenza Verità’ è la lista civica che candida a presidente della Regione Emilia Romagna Luca Teodori, uno dei fondatori del movimento Vita e poi candidato con il partito 3V (Vaccini Vogliamo Verità). La lista nel collegio di Forlì-Cesena è riuscita a raccogliere abbastanza firme per presentare i propri candidati, cosa che non è avvenuta invece per le province di Ravenna e Piacenza. Della pattuglia di 5 candidati fa parte anche Alessandro Ruffilli, forlivese, classe 1966, funzionario del Comune di Forlì.

Non è la prima esperienza politica per Ruffilli: cercò di entrare nell’assemblea legislativa nel 2020 con la lista del Movimento 5 Stelle. Sempre per il M5S era stato candidato al Senato per il collegio uninominale alle politiche del 2018. Ruffilli è noto per un’altra vicenda, politico-giudiziaria: nel 2014, da dipendente pubblico, denunciò un tentativo di corruzione da parte di due imprenditori. Di quella esperienza scrisse anche un libro intitolato ‘Ordinaria Corruzione’.

Anche la forlimpopolese Eva Oggianu, fa parte della lista ‘Lealtà Coerenza Verità’. Madre di due ragazzi, 46 anni, è originaria della Sardegna, vive in Romagna da 20 anni ed è operatrice socio sanitaria. Romina Casadei di Cesena, classe 1970, si occupa dei fragili e degli emarginati. Vive a Santarcangelo la musicoterapeuta e mental coach sportiva, Gessica Lusetti, che oltre che a Forlì-Cesena si presenta anche nella lista di Rimini. L’ingegnere Daniele Bartoli e titolare d’azienda, si occupa da oltre 20 anni di sicurezza sul lavoro e si presenta anche tra i candidati di Reggio Emilia.

