Mattarella a Forlì, il programma della visita tra Romiti e Modigliana

Forlì, 29 maggio 2023 - Il presidente arriva, ma dove? Domattina è il momento dell’abbraccio tra la Romagna ferita e il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella. Per ora, il Quirinale ha confermato due tappe: Forlì (dove "incontrerà in mattinata i soccorritori e la cittadinanza") e Faenza (previsto un summit con i sindaci), ma non sono ancora stati resi noti gli orari e i luoghi esatti.

Ieri mattina uomini della Questura hanno effettuato un sopralluogo in via Locchi, quartiere Romiti, a valle della via Emilia: è la zona in cui il fiume Montone ha riversato tutta la sua furia. Aspirare l’acqua non è bastato, spalare il fango nemmeno: nei giorni successivi si sono aperte almeno tre voragini lungo le strade, tra cui proprio via Locchi. Alcuni condomìni sono stati evacuati. Lì potrebbe esserci l’omaggio del capo dello Stato al quartiere più colpito dall’inondazione.

Per tutto ieri le voci si sono rincorse, da un punto all’altro della Romagna. Dal municipio di Forlì dicono che gli enti locali hanno formulato varie proposte, poi al vaglio dello staff del presidente. Qualcuno dice che Mattarella potrebbe arrivare direttamente in elicottero a Modigliana, paese del Forlivese martoriato da circa duecento frane. Ieri mattina, non a caso, il prefetto di Forlì-Cesena Antonio Corona è salito lassù, incontrando il sindaco Jader Dardi. Il presidente potrebbe poi tornare in pianura, atterrando al Carisport di Cesena. Lì vicino c’è il quartier generale della Protezione civile nella città del Savio: potrebbe svolgersi un momento di saluto, prima di partire per Forlì.

Il capoluogo stesso potrebbe organizzare un momento d’incontro con i soccorritori: si parlava di piazza Saffi oppure della Prefettura. Forse prima della tappa del quartiere Romiti, procedendo poi verso ovest per la conclusione a Faenza. In serata all’elenco delle tappe si sono aggiunte Ravenna e Lugo. Le recentissime visite della premier Giorgia Meloni (in un’azienda di Forlì, poi a Ghibullo, Faenza e in Prefettura a Ravenna) e della presidente della commissione europea Ursula von der Leyen (a Cesena) sono state soggette, comunque, a cambi di programma anche in extremis.

Mattarella ha avuto spesso occasione di venire in Romagna. Appena il 2 maggio era a Cesena per celebrare i 40 anni del Macfrut e mettere l’accento su un’agricoltura che, meno di un mese dopo, è letteralmente distrutta. A luglio 2022 era stato a Ravenna. Nell’aprile 2018, a Forlì, aveva ricordato i trent’anni dell’omicidio dell’amico e senatore Dc Roberto Ruffilli da parte delle Brigate Rosse, poi aveva visitato l’Irst, l’istituto dei tumori di Meldola, sempre nel Forlivese. Stavolta sente di doverci essere nel momento più drammatico.