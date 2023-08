Prezzi della benzina a Forlì ancora in rialzo: la verde sfiora i 2 euro al litro

Forlì, 13 agosto 2023 – A tre giorni da Ferragosto siamo andati a verificare i prezzi sui carburanti, dopo i rincari degli ultimi tempi, negli otto distributori di Forlì che scegliamo sempre come campione di riferimento in città, ovvero: Q8 e Ip di viale Roma; Q8 di viale Italia; Esso in via dell’Appennino; Beyfin in via del Partigiano; Robgas ed Energia Fluida in via Ravegnana; Eni in via Bertini.

Prezzi della benzina: la rilevazione a Forlì

Novità assoluta, all’interno delle stazioni di servizio, la presenza dai primi di agosto dell’indicazione dei prezzi medi regionali per benzina e gasolio. La norma del Governo che impone ai gestori delle pompe di indicare il prezzo medio, permettendo quindi all’automobilista di confrontarlo con quanto segnalato sul display della stazione, non deve essere ben chiara sul dove posizionare questo cartello e neanche su come deve essere fatto.

Ne abbiamo trovati di stampati su fogli A4 e attaccati ai pilastri della stazione di servizio, altre volte esposti nelle vicinanze del cabinotto del benzinaio, altre ancora in basso vicino alle pompe oppure in alto; in ogni caso, solo entrando fisicamente nella stazione di servizio e dopo aver aguzzato bene la vista è stato possibile individuare il cartello dei prezzi medi regionali dei carburanti e confrontarlo con quelli del display, che invece è naturalmente ben visibile dalla strada.

La media regionale per la benzina ieri segnava 1,933 euro al litro, mentre per il diesel era 1,835 euro. Sotto questa soglia abbiamo trovato Energia Fluida di via Ravegnana con 1,869 euro per la benzina e 1,789 per il gasolio. Sempre in via Ravegnana, anche da Robgas i prezzi sono inferiori alla media: 1,889 benzina, 1,799 gasolio. Unico altro dato sotto media, Beyfin di via del Partigiano con 1,909 benzina e 1,819 euro al litro per il diesel.

Al di sopra invece del prezzo medio regionale gli altri 5 distributori, ma con scostamenti minimi che arrivano fino alla Esso di viale dell’Appennino, che segna i due prezzi più alti con 1,966 euro per la benzina e 1,886 per il diesel.

I prezzi per la benzina che abbiamo riscontrato sono ben superiori a quelli che avevamo registrato a gennaio, quando già erano state nuovamente inserite le accise dal Governo. In quel caso il prezzo più alto per la benzina che avevamo individuato era stato di 1,807 euro: 6 centesimi in meno rispetto al prezzo più basso di ieri, 16 rispetto al più alto.

Discorso diverso per il diesel, che a gennaio faceva ancora registrare prezzi più alti rispetto alla benzina. Con il proseguire dei mesi i prezzi erano andati via via scemando, tornando sotto a quelli della verde. La rilevazione di ieri è quindi in crescita rispetto ai prezzi che si sono registrati in primavera e inizio estate, ma in linea con quelli di gennaio. In quel caso il diesel più basso era a 1,819 euro al litro, mentre il più alto era di 1,879 euro: prezzi non dissimili da quelli registrati in questi giorni.