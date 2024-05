Gran Premio Formula 1 a Imola: la mappa dei parcheggi

Imola, 9 maggio 2024 – Oltre 60 parcheggi a pagamento tra pubblici e privati, di cui uno per le moto in via Boccaccio e un altro per i bus in via Patarini. Spazio gratuito per la sosta dei disabili, in possesso di regolare tagliando, in piazzale Leonardo da Vinci. Tre aree di campeggio allestite per l’occasione (a pagamento e con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti): Ortignola, Osservanza (spazio riservato alle tende pronto a essere inaugurato quest’anno dopo la cancellazione della gara nel 2023) e centro sociale Tiro a segno. Centro accrediti confermato in via Lambertini. Ecco il piano di accoglienza della città per il Gran premio di Formula 1 del 17-19 maggio, evento che verrà presentato oggi a Bologna nella sede della Regione.

Il punto di primo soccorso resta come ormai abitudine allo stadio comunale Romeo Galli. Ci saranno poi tre biglietterie in corrispondenza dei tre ingressi in Autodromo: Dante, Tosa e Rivazza. Decine di bagni chimici sono già disseminati lungo tutto il perimetro del circuito. All’interno dell’impianto, allestite varie tribune provvisorie per aumentare la capienza fino a 92mila posti giornalieri (obiettivo 180mila presenze complessive nel weekend). In particolare, una andrà ad aggiungersi alle tre in cemento del rettilineo centrale; ben tre consentiranno ai fan di assistere alla gara anche dalla variante Villeneuve, solitamente sprovvista di posti a sedere. Per quanto riguarda invece la Tosa, alle due strutture in cemento all’altezza della curva se ne somma un’altra provvisoria (molto grande) verso la Piratella. E poi c’è l’ex tribuna ecologica, che verrà destinata a prato.

Due nuove gradinate temporanee anche alle Acque minerali, che portano a cinque il totale degli spalti disponibili. E tre alla curva Gresini (ex variante Alta) dove solitamente non ce ne sono. La Rivazza resta invece così com’è: le due tribune in cemento, il prato e la collina della passione destinata a ospitare il grosso dei tifosi della Ferrari. In via Malsicura, riaprono (per i possessori dei biglietti, prevendita attiva sul circuito Ticketone) fan zone e ruota panoramica già sperimentate per il Mondiale Endurance.

Il centro storico si animerà con varie iniziative che verranno presentate nei prossimi giorni. Già noto, invece, il piano di potenziamento della circolazione ferroviaria predisposto per l’occasione con quattro treni speciali e sette fermate straordinarie alla stazione cittadina. Da venerdì 17 a domenica 19 maggio, secondo quanto comunicato da Trenitalia sul proprio sito Internet, ci sarà un Frecciarossa in partenza alle 7.05 da Milano e arrivo a Imola alle 8.33. Appuntamento per il ritorno alle 20.55, con un altro treno che farà rientro a Milano alle 22.30. Due anche gli Intercity allestiti per l’occasione: sabato 18 con partenza alle 10 da Milano e arrivo a Imola alle 12.44; domenica 19 partenza alle 18.17 da Imola e arrivo a Milano alle 21.15. Poi ci sono i treni Intercity, che effettueranno fermate straordinarie a Imola già da giovedì 16. Arriveranno da Milano, Pescara, Bari e Lecce, co n orari pensati per assistere a ciascuno dei tre giorni di gara e ripartire in serata.