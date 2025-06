Allievi carabinieri, via alle procedure per la selezione

Sono iniziate le procedure per la selezione e l’arruolamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell’Arma. Gli aspiranti potranno presentare, entro il 7 luglio, la domanda online attraverso il sito www.carabinieri.it nell’area concorsi, seguendo l’apposito iter e sostenendo le prove previste dal bando (scritta di selezione, di efficienza fisica, accertamenti psico-fisici per la verifica dell’idoneità psicofisica e attitudinali).

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso del titolo di diploma/in grado di conseguirlo nell’anno scolastico 2024/2025 che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, abbiano compiuto 17 anni e non abbiano superato i 24. Per i volontari in ferma prefissata iniziale e quelli in ferma prefissata in servizio da almeno 12 mesi il limite è 25.

I vincitori frequenteranno un corso di formazione della durata di sei mesi nelle Scuole allievi carabinieri di Roma, Reggio Calabria, Iglesias, Torino, Campobasso o Taranto.