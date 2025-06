Banda, corali e fiati. Due giorni di festa

Fine settimana all’insegna della musica, dell’arte corale e della valorizzazione del patrimonio locale a Montefano che oggi e domani aderisce con entusiasmo alla 31ª edizione della Festa della musica nazionale. "La Festa della musica – afferma il vicesindaco Mirco Monina, promotore dell’iniziativa – è un’occasione unica per unire la comunità attraverso il linguaggio universale della musica e vedere il nostro borgo animarsi di suoni, voci e storia è per me fonte di grande orgoglio". Il programma prevede per oggi alle 21, ai giardini da Bora, l’esibizione della Banda Musicale "Città di Montefano" diretta dal Maestro Danilo Vecchi. Domani, dalle 17, nel centro storico si terrà la XX Rassegna Corale con tre cori marchigiani, in un concerto itinerante arricchito dai racconti storici di Pier Marino Simonetti. La festa si chiuderà la sera con l’Orchestra di Fiati "Insieme per gli altri" in "Musiche da Oscar".